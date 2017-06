Arsenal recibe a Godoy Cruz por la salvación

Google Plus

Foto: UNO

Partido importante, decisivo. Seguramente así lo planteen ambos DTs. Uno para salvarse del descenso y el otro para que su equipo se acerque a la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Sin dudas, el partido tiene todos los condimentos para ser entretenido.

El Arse viene de conseguir un gran triunfo en Córdoba ante Belgrano que le dio un poco de respiro en la lucha por no descender. Pero de ninguna manera será un partido fácil ya que en frente tiene a un equipo que, si bien no ha sumado mucha cantidad de puntos en el torneo, hizo un buena primera fase de Copa Libertadores y se metió en los octavos de final de dicho certamen, aunque no tendrá un trabajo fácil ya que se medirá con Gremio de Porto Alegre.

El Julio Humberto Grondona será el escenario de un partido que seguramente dará que hablar. El dato de color es que Lucas Bernardi, actual DT del conjunto visitante, volverá a Sarandí luego de no haber hecho una buena campaña y además, haber salido del club de la mejor manera.

Posibles alineaciones:

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares, Fabrizio Angileri; Agustín Verdugo, Fabián Henriquez, Gastón Gimenez, Ángel González; Juan Garro y Santiago García. Director Técnico: Lucas Bernardi.

Arsenal de Sarandí: Pablo Santillo; Leandro Marín, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Maximiliano Calzada, Gonzalo Bazán, Leonardo Rolón, Federico Milo; Franco Fragapane y Juan Brunetta. Director Técnico: Humberto Grondona

Horario: 14hs

Televisa: Canal 9

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Julio Humberto Grondona