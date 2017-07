Google Plus

Federico Milo: “Estamos tranquilos” | Foto: Tyc Sports

El Torneo local está llegando a su etapa final y están los equipos que pelean por quedarse con la corona y gritar campeón, pero después están lo que luchan por clasificar tanto a la Copa Sudamericana como también a la Copa Libertadores.

Por último, están los equipos que no están teniendo un buen presente ni un buen campeonato y por eso pelean mano a mano por quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino. No hay duda que el campeonato se dividió en tres zonas, que luchan por cada objetivo que se ponen como meta de equipo.

Arsenal había levantado el nivel futbolístico y la racha de victoria se empezó a dar de gran manera que le dio la oportunidad de salir de la zona de descenso. Pero en la fecha 28, en el Julio Humberto Grondona, cayó ante Godoy Cruz por 2-1, un poco injusto porque jugó un muy buen primer tiempo y el segundo tiempo tuvo errores defensivos que lo terminó pagando caro. Pero aun así supo reaccionar después de dos goles y descontó, pero no le alcanzó al equipo que dirige Humberto Grondona.

El volante que a veces hace de lateral, estamos hablando de Federico Milo, habló en los micrófonos de VAVEL Arsenal donde se mostró muy dolido por perder de esta manera, pero se siente confiado y tranquilo sabiendo que tienen que salir a ganar como visitante a Quilmes, recién descendido.

“Son cosas que pasan en los. Corvalán salió lesionado y yo tuve que reemplazarlo. Tratamos de remontarlos, pero no pudimos. No aprovechamos las situaciones y no se pudo”, confesó Federico Milo que jugó un gran partido reemplazando a Claudio Corvalán que salió lesionado.

“Somos optimistas. Estamos tranquilos. Sabemos que el miércoles tenemos que ir a ganar en la cancha de Quilmes. Con eso estamos más que tranquilo”, confesó el volante Milo, teniéndose fe que pueden vencer al Cervecero y quedarse con los tres puntos y salvarse del descenso.