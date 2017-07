El mercado de pases del Arse

Google Plus

Foto: @ArsenalPrensa

Luego de mucho sufrimiento por como fue el desarrollo del campeonato que culminó concretando que Arsenal sigue siendo de primera. Con una campaña muy floja, pero que en la segunda mitad del torneo local supo reaccionar a tiempo y pudo dar vuelta ese mal momento y terminó la campaña sonriendo con una victoria ante Tigre por 2-1.

Luego de la finalización del campeonato, el director técnico del Arse, Humberto Grondona empezó a diagramar el Arsenal 2017/2018 teniendo en cuenta que peleará dos frentes, uno el torneo y es el más importante sabiendo que empezará desde abajo con pocos puntos y tendrá que sumar para no estar pensando en el descenso.

El segundo es la Copa Sudamericana que el seis de julio visitará al Sport Recife en Brasil y el 26 del mismo mes será el encuentro de vuelta que se disputará en el Julio Humberto Grondona. Por eso el DT tiene la difícil tarea de armar un equipo lo mas pronto posible para ir al país vecino sabiendo que 20 contratos de jugadores se vencen el 30/6.

¿Quiénes se fueron?

En un plantel con mas de 30 jugadores era momento definir una plantilla con los jugadores necesarios para poder disputar Copa y campeonato, pero también teniendo en cuenta que había muchos contratos y sueldos de jugadores que no eran considerados por Humberto Grondona.

La lista empezó a conocerse tras el transcurso de las horas y de los días. El primer desvinculado fue Salvador Sánchez que no fue tenido en cuenta por el DT. EL segundo fue el arquero Fernando Pellegrino que tuvo una primera mitad de torneo, pero tras bajar su rendimiento, Pablo Santillo se quedó bajo los tres palos.

El tercero fue Luciano Vella, debido a las muchas lesiones que sufrió en este campeonato no pudo encontrar un nivel ni mantenerse dentro de los once titulares. El cuarto fue Joaquín Boghossian que tuvo una gran mitad de torneo, pero la segunda mitad, debido al sistema de juego de Grondona y el buen rendimiento de Juan Sánchez Sotelo provocaron que no tenga muchos minutos.

La lista continua con Federico Flores, Gabriel Sanabria, Martín Leiva que jugaron la segunda mitad del torneo en la reserva y no fueron tenido en cuenta. En el caso de Tomás Berra que tampoco va a continuar, los dirigentes tendrán que arreglar su salida.

En cuantos a los préstamos que se vencieron. Fueron de dos jugadores. Estamos hablando de Leandro Marín que volverá a Boca Juniors, pero no será tenido en cuenta. Es muy difícil que vuelva. El otro caso es de Franco Bellocq, que estuvo a préstamo y volverá a Independiente. El DT Humberto Grondona quiere mantener al jugador del Rojo, pero esta vez la decisión la tiene Ariel Holán, técnico del conjunto de Avellaneda y decidir si lo tendrá en cuenta o no en su plantilla.

¿Quiénes se quedan?

En la últimas horas se dieron a conocer los jugadores que se quedarán.En la practica matutina estuvieron presente 12 jugadores. Entre ellos tuvieron Pablo Santillo; Sergio Velázquez, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli, Federico Milo, Juan Brunetta, Franco Fragapane, Juan Imbert, Lucas Wilchez, Martín Giménez, Germán Ferreira y Renso Pérez.

De los cuales renovaron su contrato fue Pablo Santillo que firmó por dos años más. Mientras que Claudio Corvalán continuará por un año más.

Mientras que hay jugadores que todavía no resolvieron sus situaciones, son el caso de Juan Sánchez Sotelo, Gonzalo Bazán, Jonathan Bottinelli entre otros. Es una situación diferente con Leonardo Rolón que está muy cerca de renovar un nuevo préstamo.

Refuerzos

Llegaron los dos primeros refuerzos del Arse. El primero es Germán Ferreyra que ya tuvo una etapa en el club en 2016, El mediocampista firmó por un año con una opción de compra. Proviene de Unión La Calera de Chile, dueño del 50% de su pase.

El segundo refuerzo es Fernando Monteseirin el defensor de 22 años llega proveniente de Lanús y firmó un contrato por un año sin cargo y con opción de compra

Por último, casi es un hecho es la incorporación de Rodrigo Contreras de apenas 21 años que nació en San Lorenzo y jugó en Gimnasia de la Plata y su reciente club fue Quilmes. Firmaría por un año.