Previa de Arsenal vs Sport Recife: A dar vuelta la historia

Google Plus

Foto: @VAVEL_Arsenal

Luego de tanta espera, el partido de vuelta por Copa Sudamericana llegó. Una nueva noche de copa donde el Julio Humberto Grondona tiene que convertirse en una molestia y un dolor de cabeza para el equipo brasileño.

La situación no está para nada fácil, pero no es imposible, porque Sport Recife en su casa, venció a Arsenal por 2-0 con el autor de los dos tantos, André. Un momento complicado por cómo se dio el resultado y que realmente el conjunto brasileño no hizo los merito suficiente para ganar o conseguir un resultado tan abultado.

Desde el punto de vista futbolísticos, el conjunto que dirige Humberto Grondona asoma con desventaja al encuentro de vuelta, no solamente por los tres goles que tiene que hacer y no recibir en contra, sino que también se encuentra en un momento de transición, donde se fueron 14 jugadores y hubo 10 refuerzos.

En pleno mercado de pases y con una pretemporada un poco extraña. El Arse la tiene difícil. Porque la situación de Sport Recife es todo lo contrario. Se encuentra en plena competencia disputando el Brasilerao, y que ocupa la sexta posición. En su último encuentro perdió por 2-0 ante el poderoso Palmeiras.

El equipo que dirige Humberto Grondona no modificaría demasiado el 11 inicial cuando visitó a Sport Recife. Habría que destacar el ingreso de las nuevas incorporaciones de Iván Bella y Facundo Cardozo. Sería el ingreso de Franco Fragapane por Germán Ferreyra haciendo dupla ofensiva con Juan Bruneta y quedando como enganche definitivo Lucas Wilchez.

Mientras que la única duda del conjunto brasileño sería la del arquero, ya que Agenor, arquero suplente, atajó los últimos partidos, pero Magrao, portero titular se recuperó de una lesión y viajó con el plante. La decisión la tendrá el técnico Vanderlei Luxemburgo.

Formaciones:

Arsenal de Sarandí: Santillo; Velázquez, Curado, Monteseirín, Corvalán o Cardozo; Rolón, Papa, Milo, Bella; Wilchez, Brunetta Fragapane. DT: Humberto Grondona

Sport Recife: Agenor o Magrao; Xavier, Durval, Ronaldo Alves, Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Mena; Diego Souza y André. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Horario: 19:15 hs

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Estadio: Julio Humberto Grondona

Televisa: Fox Sports 2