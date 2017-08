Juan Brunetta: " Soy un agradecido a la gente "

Foto: Olé

En este fútbol tan moderno, donde Argentina cada vez saca a jóvenes estrellas para jugar en el mundo europeo, Arsenal de Sarandí, luego de tener una extensa temporada donde sostuvo la permanencia en primera división, se dio el gusto tener un joven estrella que de a poco está dando que hablar por su forma de jugar y su pegada.

Estamos hablando de Juan Francisco Brunetta, el mediocampista de apenas 20 años está pasando un buen momento en el Arse y es una pieza clave de Humberto Grondona para el campeonato que viene destacando su gran juego y demostrando mucha clase en las pelotas paradas.

El oriundo de Laboulaye, provincia de Córdoba, habló con VAVEL Arsenal y nos contó todas sus sensaciones de su primera temporada en la primera y siendo importante en muchos partidos.

“Personalmente me sentí y el equipo también se sintió bien. Hicimos una gran serie y jugamos de gran manera, pero la prioridad es el torneo”, confesó Juan Brunetta analizando como se sintió en la vuelta de Copa Sudamericana ante Sport Recife.

“Personalmente y físicamente estoy muy bien. Se formó un gran grupo para empezar la pretemporada nueva y prepararnos bien para el inicio del torneo”. confesó el jugador de 20 años que nació en la provincia de Córdoba.

“El objetivo es hacer un buen torneo para que Arsenal siga estando en el lugar que se merece, que es en primera y salir de esa zona de abajo que a nadie le gusta y ojalá que nos vaya de la mejor manera”, comentó el mediocampista que tuvo un paso por la Selección sub 17.

“Siempre soñé con debutar en primera. Después jugar en un nivel muy bueno que me sirve en lo personal para el futuro y que le sirve obviamente al club para que le vaya bien. Fue una temporada muy linda. Me sentí bien y espero que la próxima sea así", confesó el volante que es muy querido por el pueblo del Arse

“De las nuevas incorporaciones, por ahí hemos jugado un partido. No los conozco bien, pero son grandes jugadores y espero que nos puedan entregar al máximo para sumar al equipo”, destacó luego el jugador que usa la 30 en su espalda.

“Soy un agradecido a la gente por el cariño que me dio siempre desde el primer día que debuté. Siempre trato de mostrarle mis agradecimientos porque la verdad que se portaron muy bien conmigo. Estoy muy agradecido a toda la gente y los dirigentes que siempre me apoyaron", siguió.

“Mi futuro no me lo imagino. Quiero ir paso a paso. Pensando en lo que viene día a día. Después el futuro vendrá solo. Pienso en cada día mejorar, en seguir adelante, seguir creciendo. Estoy muy tranquilo. se mostró muy calmado el centrocampista que es figura en Arsenal.

“Humberto me pide que me juegue, que me divierta. Que me apoye siempre con los más grandes. Que haga lo que se hacer. Siempre trato de hacer lo mejor y cumplirle”, finalizó Brunetta comentado lo que pide el técnico antes de cada partido.