Luis Galesio no será jugador de Arsenal | Foto: @LuifaGalesio9

Luis Galesio ha quedado eliminado de la casa de Arsenal. Luego de casi un mes que estuvo a prueba en el Arse, el director técnico del Viaducto, Humberto Grondona, le bajó el pulgar al ganador del último reality Show “Gran Hermano 2016”.

Se habló mucho de su vuelta al fútbol profesional a los 24 años y en un club de primera como es Arsenal, equipo que vistió la camiseta en inferiores. Vale recordar que antes de partir a la televisión, estuvo en el Arse. Luego pasó por Instituto de Córdoba y su último pasó fue 9 de Julio de Morteros.

El DT Humberto Grondona dio las explicaciones porque no será tenido en cuenta. “Él estuvo mucho tiempo parado y eso perjudica, pero tiene ganas, es un atacante fuerte. Creo que en otra categoría lo puede hacer muy bien. No tengo ningún problema en recomendarlo para otra categoría del fútbol argentino", confesó Humberto.

Por otra parte, el delantero dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Instagram (luifagalesio9) que no será jugador de Arsenal.

“La verdad que hoy ha sido un día muy difícil para mí, un momento con el que no me esperaba por todo lo que se dijo, totalmente desilusionado porque tenía muchas ganas de defender esa camiseta que en su momento me crió, siento que me estaba poniendo como realmente yo quiero, pero no se dio... Lamentablemente me comunicaron que no voy a firmar, que el sueño con el que lo sentía real se acabó en este club... Le agradezco por esta posibilidad a Humberto Grondona, a mis compañeros, a los utileros y médicos del plantel por tratarme de la mejor manera en estos días... me hubiese encantado firmar y poder aportar mi granito de arena para el club, de corazón les deseo un muy buen campeonato, y todos los éxitos. De mi parte tengo que levantarme ante este tropiezo, que me deja un poco desconcertado, se me va a pasar y pondré mi cabeza a full para poder conseguir un club y lograr el sueño de mi vida que sé que tarde o temprano lo voy a conseguir. Le quiero agradecer a toda la gente que me apoya con sus mensajes de aliento, a mi familia y sobre todo a mi novia que día a día me tranquiliza y me apoya para conseguir mi sueño. ¡Un saludo para todos y nunca bajen los brazos!