El Arse igualó ante el "Decano"

En el segundo encuentro de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Atlético Tucumán en su estadio, el Monumental José Fierro igualó sin goles ante un pobre Arsenal que volvió a sumar luego igualar ante Tigre.

Desde el primer minuto de juego, los dirigidos por Ricardo Zielinski salió en la búsqueda de los tres puntos ante un rival como es Arsenal que no está pasando un buen momento en el campeonato.

Una primera parte donde fue muy parejo, donde ambos equipos propusieron su idea de juego e intentaron generar buscar la victoria por sus medios. Los dirigidos por Humberto Grondona tuvieron las dos primeras situaciones de peligro con un disparo lejano de Leonardo Rolón.

Atlético Tucumán de a poco se fue acercando al arco de Pablo Santillo con disparos de larga distancia, pero el portero de Sarandí resolvía de gran manera.

En el complemento, el encuentro fue más de ida y vuelta donde ambos equipos salieron necesitados a buscar el triunfo y el Decano fue el que más género y pudo llevarse los tres puntos, pero las actuaciones de Santillo fueron determinantes para conservar su arco en cero.

Los minutos pasaron y Decano no podía convertir un gol y Arsenal en las pocas que tuvo no pudo convertir cuando Lucas Wilchez quedó frente al arco y no pudo anotar. El tiempo pasó y la igualdad fue para los dos porque tuvieron sus posibilidades para llevarse los tres puntos, pero la falta de definición estuvo presente

Con este empate, Arsenal suma cinco puntos y se ubica en la vigésima cuarta posición. En la próxima fecha recibirá en el Julio Humberto Grondona a Talleres de Córdoba. Mientras que con esta igualdad, el Decano se posiciona en el décimo lugar con 13 unidades y en la siguiente jornada visitará a Estudiantes de la Plata.