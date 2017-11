Google Plus

Claudio Corvalán: “Nos estamos yendo a la B” Foto: Getty Images

Arsenal está en un momento muy delicado en la Superliga Argentina, donde apenas pudo conseguir un triunfo, dos empates y siete derrotas, con dos partidos restantes que son contra Boca y contra Independiente.

Tras la derrota ante Talleres de Córdoba por 1-0 con gol de Nicolás Giménez, correspondiente a la fecha 10 de la Superliga, pocos minutos después de haber finalizado el encuentro, el capitán y el único que dio la cara habló con los medios televisivos mostrándose muy autocritico y sinceró por el mal momento que está pasando su equipo

“Nos hicieron un gol de otro partido. Apenas arrancamos. Tuvimos para empatarlo, pero no fuimos claro. Tocamos fondo y esto es muy difícil”, comentó el capitán Corvalán mostrándose muy caliente por el desarrollo del partido

“Es intentar trabajar de la mejor manera y encarar de los partidos como tal. La mayoría de los encuentros que perdemos es por un gol. No nos sacan diferencia en lo futbolístico, pero no se no esta dando. Estamos en un momento complicado, pero tampoco ligamos”, dijo Corvalán haciendo referencia la situación en la que vive Arsenal y la poca fortuna que tiene.

“Nos pesa esa mochila que todavía no nos podemos sacar. El torneo pasado nos salvamos, pero sabíamos que este iba a ser más difícil” deslizó el capitán recordando que el campeonato pasado pelearon por la permanencia de la categoría.

Acá no está costando, porque la gente perdió la paciencia y es lógico. Como estamos así es muy difícil y nos estamos yendo a la B. Tenemos que ser consciente de eso y revertir la situación cuando antes, pero hay que dar más que el 100 %”, confesó Corvalán en algunas palabras que fueron contundente con el presente del Arse.

“Tal vez futbolísticamente no estamos bien, porque nos afecta en los psicológico. Si se une las dos partes vamos a andar mucho mejor. Pero no cuesta más de local y se nos hace más difícil. De visitante tal vez no tenemos la presión de la gente y el nerviosismo que genera y hacemos mejores partidos”, dijo el lateral derecho de gran experiencia y uno de los mejores ante Talleres.

“Ganando otra no queda. No hay otra explicación para esto. Seguro que vamos a seguir trabajando, pero no lo podemos revertir. Así que hay que hacerse cargo y ser consciente. Los responsables somos nosotros y hay que ponerle el pecho a esta situación”, finalizó la entrevista confesando que se puede dar vuelta este resultado y el momento de Arsenal.