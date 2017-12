Humberto Grondona: “Nos faltó solidaridad” | Foto: @VAVEL_Arsenal - @davidnieva95

Arsenal sumó una nueva derrota y está oportunidad el encargado de llevar los tres puntos del Julio Humberto Grondona fue Talleres de Córdoba que, en la primera situación de peligro, a los cuatros minutos, la mandó a guardar con gol de Nicolás Giménez.

El técnico del Arse, en su habitual conferencia de prensa, habló con los medios donde se mostró muy enfadado por el resultado, sabiendo que era un partido ganable, pero más por la actitud de los jugadores, tras el gol no hubo una repuesta anímica.

“No me gusto a los cinco minutos porque veía a los chicos y había falta de solidaridad”, confesó Humberto Grondona en sus primeras palabras de la conferencia donde sorprendió a todos los medios.

“Lo que me preocupa es que retrocedimos dos pasos que habíamos hecho en Tucumán. Era un equipo solidario que corría y hoy no. Esa es la explicación. No te puede ganar un equipo que hace un gol de rebote. No me gustó el equipo”, comentó el DT del Arse haciendo referencia a la actitud que tuvo el equipo.

“Lo único que puedo decir es que no hubo juego. No tiraron parejos. Quizás es bueno porque jugarán los que tiren parejos. A mi lo que más me molesta de un equipo de fútbol es cuando hay individualismo. Hoy hubo bastante. Quieren estar lo individual sobre lo equipo y esto nunca me pasó. La entrega estuvo, pero no alcanzó”, confesó Humberto analizando la actitud del equipo.

“Voy a seguir al frente del equipo. Voy a tener que cambiar varias cosas. Esto me sirve de mucho para ver que tiene que estar y quienes no". Los que están con nosotros no ganan tampoco. Pero lo que más preocupa es que hoy no fue un equipo” dijo Humbertito al ser preguntado si seguiría al frente del primer equipo.

“Hoy la gente se comportó muy bien. Quizás hoy era para estar enojado y otros partidos no. Yo entiendo al hincha y no solo al de Arsenal. Hoy como técnico estoy enojado y como hincha también”, confesó el DT llenando de elogios al simpatizante del Arse que apoyó al equipo.

“No alcanza con hablar. Alcanza con lo hechos. Hoy en realidad no me gustó. Quizás esto es un puno de partida, porque no somo fuerte de local. En casa estamos perdiendo puntos. Como puede ser que de visitante hace buenos partidos y de local no. Por eso vamos a ver bien en esta semana quien está en condiciones”, finalizó la conferencia de prensa Humberto Grondona haciendo referencia que de local le cuesta más que cuando juega como visitante.