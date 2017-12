Humberto Grondona: “Quiero terminar el sábado contra Independiente”

Humberto Grondona: “Quiero terminar el sábado contraIndependiente”

En la fecha 11 de la Superliga, Arsenal en su visita al estadio Alberto J. Armando sumó una nueva derrota ante el actual campeón del fútbol argentino, que es Boca Juniors que le ganó por 2-0 con goles de Guido Vadalá y Edwin Cardona.

Un encuentro que no fue nada fácil para el Xeneize y que lo terminó de sentenciar a los 46 minutos del segundo tiempo, con un golazo del colombiano Cardona. Tras la derrota, el técnico del Arse, Humberto Grondona habló en rueda de prensa donde se mostró triste por una nueva derrota que cada vez lo hunde en los promedios, sabiendo que la primera mitad del campeonato está a punto de culminar.

“En este torneo, creamos las situaciones, pero la diferencia está en la red. Nosotros tuvimos la chance en el segundo tiempo para empatar. La diferencia está donde el rival te hace los goles. Te da bronca porque el partido fue parejo, de igual a igual”, dijo en sus primeras palabras el DT de Arsenal, Humberto Grondona.

“Nosotros veníamos de un mal partido ante Talleres de córdoba, pero en un buen torneo en el juego. Como dije en campeonato pasado. Jugando así, es más las veces que se va a ganar que se va a perder”, confesó Humbertito teniéndose confianza en que su equipo se va a salvar

“Nosotros venimos con esa racha donde el rival no te supera y por distracciones nuestras, nos convierten y nosotros a la hora de convertir no lo hacemos” dijo el DT del Arse

Como decía Roberto Perfumo: “La diferencia estuvo en la red”, comentó Humberto haciendo referencia uno de los mejores dichos de los mejores defensores del fútbol argentino en la historia, don Roberto Perfumo.

“No es justo los puntos que tenemos. Tendríamos que tener más, pero no te van a dar puntos por errar o por jugar mejor. Boca aprovechó las que tuvo y en el segundo gol fue de otro partido”, comentó Humbertito haciendo un breve análisis de como jugó su equipo en esta temporada y mereciendo un poco más.

“Hay que seguir trabajando. Es la única que nos queda. En la semana constantemente están pateando al arco y realizando la secuencia de un partido. Pero después pasa esto. El torneo pasado que nos salvamos, ganamos partidos, que no teníamos que ganar y perdíamos partidos que no merecíamos perder. El campeonato está muy loco y el resultado no refleja el juego. Hay que seguir pateando al arco”, confesó el DT haciendo referencia al momento que pasa el equipo por solo convertir cinco goles en 11 fecha disputadas.

“Siempre me tildaron de esconder la pelota, cuando nunca las escondías. Pero creo que se demoraron en entregar la pelota, que no es lo mismo”, dijo el ex técnico de la Selección Sub 20, tras la demora de los alcanza pelotas en el encuentro contra el Xeneize.

“Lo delanteros llegan, y hoy llegamos por afuera con Rolón (Leonardo) y Milo (Federico) que van por su banda. Mientras que los mediocampistas cuando llegan se lo perdonan un poco, pero igual tienen que patear al arco”, enfatizó Humberto.

“Quiero terminar el sábado contra Independiente. Después veré porque fue un año durísimo que logramos el objetivo de salvarnos del descenso y en este segundo semestre, el objetivo era salir de esa tabla roja y no logramos. Voy a evaluar un montón de cosas, pero es un muy buen plantel que no te va a dejar tirado nunca. Pero también tengo que ver en lo personal”, confesó Humberto poniendo en duda su continuidad al frente del primer equipo de Arsenal

“En los clubes grandes no tiene suplentes. Es una excusa, porque si pierden un partido justificar que perdieron con suplentes. Los grandes tienen un presupuesto enorme. Que tengan malos jugadores es otra cosa. Un equipo grande no tiene nunca”, culminó la entrevista Humberto Grondona haciendo énfasis a que los equipos grandes no tiene suplentes, ya que tiene un poder económico muy grande.