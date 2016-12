Albertengo: "Esta victoria no nos tiene que relajar"

Google Plus

Albertengo ante la marca de Vera. // Foto: Info Atlético.

Varios representantes del plantel charlaron en la zona mixta del Nuevo Monumental posterior a la victoria ante Patronato. En esta ocasión, Mauro Albertengo fue quién charló con los periodistas presentes. El delantero analizó el partido y su situación personal como jugador de Atlético de Rafaela.

En primer lugar, haciendo un pequeño análisis, comentó: "Fue un partido duro, pero por suerte lo abrimos en el primer tiempo y se nos hizo mucho más facil. En el segundo salimos con la misma idea y el golpear de entrada se le hizo cuesta arriba a ellos".

A partir de eso, expresó: "Teníamos la idea de generar juego en el medio y yo trataba de hacer diagonales para abrir la defensa. Por suerte salió bien y nos quedamos con los tres puntos".

En cuanto a lo personal, declaró: "Esta victoria no nos tiene que relajar, tenemos que seguir metiéndole. La primera parte del torneo fue medianamente buena, pero tenemos que hacer una segunda mitad mucho mejor".

Posteriormente, exclamó: "Cada partido que voy jugando en primera división me va ayudando mucho, voy agarrando mucha confianza y encontrando mi juego". Además, agregó: "No se me venía dando de jugar, pero por suerte encontré la confianza y la titularidad. Espero tener más minutos en lo que queda del torneo".

El plantel está de vacaciones y volverá al trabajo el 4 de enero. Cabe destacar lo dura que será la pretemporada, ya que La Crema deberá hacer muchos méritos para mantener la categoría