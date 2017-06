Llop: "No siento que el grupo esté presionado"

Google Plus

Foto: Info Atlético.

Posterior al entrenamiento del día martes y previo al viaje a Capital Federal para el debut por Copa Argentina, Juan Manuel Llop dialogó en conferencia de prensa. El entrenador Celeste charló sobre como será el esquema para enfrentar a Almagro, el animo que tiene el plantel y su posible futuro como director técnico de Newell's.

En primer lugar, haciendo referencia a la designación de Gastón Campi como marcador de punta izquierdo, declaró: "Necesitamos buena seguridad en esa zona, ha tenido un buen rendimiento en la zaga. Ha jugado bastante tiempo en esa posición, obviamente hace rato que no lo hace". Además, agregó: "No quiero trasladar a Blondel o a Carniello a la izquierda".

Posteriormente, teniendo en cuenta que la Crema está al borde de perder la categoría, comentó: "No siento que el grupo esté presionado, lo veo unido. Noto que hay mucha responsabilidad de lo que se está haciendo, el clima debe ser bastante distendido".

Por otro lado, sobre la chance de ser el entrenador de Newell's en la próxima temporada, dijo: "Es una buena posibilidad, siempre lo he manifestado. Me gustaría regresar y tener un nuevo desafío. No voy a atender a los periodistas de Rosario hasta que termine el torneo".

A partir de esto, cerró la conferencia expresando: "Atlético de Rafaela nos dio la posibilidad a todos de demostrar, entonces tenemos que terminar este torneo de la mejor manera y esa es mantener la categoría".