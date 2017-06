El último capitulo

Google Plus

La estadía en la máxima categoría está llegando a su fin. Por una cuestión de cumplir con el calendario, la Crema debe seguir jugando a pesar de haber descendido. Por la fecha 30 del Campeonato de Primera División, Atlético de Rafaela recibe en el Nuevo Monumental a Sarmiento, otro de los descendidos. El encuentro tendrá inicio a las 17 y será dirigido por Pedro Argañaraz.

En su último partido como entrenador Celeste, Juan Manuel Llop realizará seis variantes con respecto al equipo que enfrentó a Tigre el pasado jueves. Ramiro Macagno ocupará el arco en lugar del suspendido Lucas Hoyos. Teodoro Paredes y Emiliano Romero también deben cumplir con una fecha de suspensión y en su lugar ingresarán Gianfranco Ferrero y Santiago Paz respectivamente.

Además, Facundo Soloa entrará por Lucas Pittinari y Fernando Luna por Marco Borgnino. En la delantera, no habrá posibilidad de cumplir la ley del ex, ya que Leandro Díaz no estará presente por una molestia en el hombro. En su lugar jugará Mauro Albertengo.

Por lo tanto, el equipo queda conformado con: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Tomás Baroni, Gianfranco Ferrero; Santiago Paz, Facundo Soloa, Enzo Copetti, Fernando Luna, Enzo Gaggi y Mauro Albertengo. En el banco de relevos estarán Matías Tagliamonte, Mathías Abero, Lautaro Navas, Ángelo Martino, Diego Meza, Alfredo Pussetto y Marco Borgnino.