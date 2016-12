A mano en el Mutio

Google Plus

Atlético Paraná y Ferrocarril Oeste, anoche, repartieron puntos en el Pedro Mutio, al igualar 0 a 0 por la 18va fecha de la Primera B Nacional. El Gato mostró una mejor versión y logró emparejar las cosas ante uno de los candidatos al ascenso, a pesar de haber jugado con uno menos durante la mayor parte del partido por la expulsión a Diego Reynoso. Lo luchó, lo batalló en la mitad de la cancha, defendió bien, tuvo fortuna y hasta pudo haberlo ganado en una de las últimas. No consiguió la victoria, pero si un valioso punto que le servirá y mucho para recuperar la confianza y seguir en busca de mantener la categoría.

Con diez respondió bien

En el comienzo, el encuentro se hacía de ida y vuelta pero no tenía sorpresa por ninguno de los dos equipos. Cada uno mantenía fijo el 4-4-2 y no se salían del libreto. No había llegadas, sólo algunas aproximaciones por parte de los dos.

La primeras chances fueron para Atlético Paraná. A los 14', Borghello recibió cerca de la medialuna un pase de Belforte, habilitó con un toque de primera a Cadenazzi, y el 9 definió a las manos del arquero. Un minuto más tarde, el Memo casi pone el primero, pero pifió el remate en el área chica y la pelota dio en el palo.

Luego, el Decano se quedaría con diez hombres por un codazo de Diego Reynoso a Affranchino en un salto entre ambos cerca del círculo central. Esto hizo que el local pase a un 4-3-2, con Belforte como lateral derecho, Morales como lateral izquierdo y Quiroga como marcador central, provocando que el equipo retroceda unos metros para cubrir espacios. Por su parte, el visitante atacaba con más gente, pero con pocas ideas.

En último cuarto de hora de la primera etapa, el Gato pudo haber marcado el primer tanto con un cabezazo de Borghello y un remate de Ekkert, pero se fueron desviados. También Ferro tuvo las suyas, pero tampoco las aprovechó, a pesar de tener un hombre de más.

Lo aguantó como pudo

En los primeros minutos, el dueño de casa tenía la pelota y trataba de atacar por las bandas a un rival que retrocedía unos metros para salir rápido de contra.

Con el ingreso de Martín Galli por Iván Borghello a los 13', el equipo perdía peso en ataque y de a poco la pelota, y se le hacía más difícil atacar a un Ferro que se adelantaba en el campo y dominaba el encuentro. Esto se vio reflejado en las situaciones de gol que tuvo el conjunto de Caballito llegando a la mitad del complemento: un remate de Pérez de media distancia que controló Bonnin en dos tiempos, y un gran cabezazo de Salmerón que se estrelló en el travesaño.

Minutos más tarde, Vizcarra y Pérez tuvieron chances claras para marcar, pero las buenas respuestas de Bonnin y la fortuna salvaron a un Paraná que por momentos trataba de adelantar líneas y en otros defendía más cerca de su arco. La defensa y el mediocampo despejaban todo lo que les llegaban y buscaban a un solitario Cadenazzi, el único jugador en ofensiva tras la salida de Ekkert.

A pesar de esto, la última fue para el Rojiblanco: un pelotazo para Cadenazzi que le ganó la posición al defensor contrario entrando al área, y ante la desesperada salida de Bailo se la tocó por arriba y la pelota se fue arriba del travesaño.

No hubo tiempo para más. Fue el segundo empate consecutivo para Atlético Paraná, y de esta manera, sigue en la búsqueda por salir de la zona de descenso. La próxima semana, deberá visitar a Almagro por la 19na fecha de la Primera B Nacional.