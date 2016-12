Civelli: "Por fin se dio"

Google Plus

Luciano Civelli regresó tras su lesión | Foto: Prensa Banfield

Fueron 391 días que lo tuvieron alejado del once titular. Nadie más que él sabrá lo que fue recuperarse de tal lesión. Luciano Civelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados el 1° de noviembre del 2015, en la 29° fecha del Torneo de Primera División, ante Rosario Central. Corría el minuto 41 del primer tiempo cuando el lateral izquierdo quedó desplomado en el suelo. Finalmente, el sábado pasado volvió a pisar el césped del Florencio Sola.

“Por fin se dio, estoy contento de volver a jugar y por haber ganado”, dijo el defensor en diálogo con El Show de Banfield. Además el jugador contó cómo se sintió: “Fui de menor a mayor. Cometí algunos errores por ser la primera vez que jugaba con algunos de mis compañeros pero la próxima vez se tratará de hablar antes del partido para que no vuelvan a ocurrir”. Es que en la jugada del primer gol, Civelli perdió la marca y de allí provino el centro de Facundo Sánchez que terminó en el gol de Lucas Rodríguez. Sin embargo, el lateral sintió haber cumplido en líneas generales.

Cabe recordar que Civelli venía recuperando el ritmo en Reserva, donde se desempeñaba como marcador central: “Sin dudas que me siento más cómodo de lateral”, remarcó.

“Fue una linda sensación volver, hacía muchísimo que no la sentía"

A medida que los días iban pasando, la ansiedad aumentaba: “Traté de estar tranquilo toda la semana pero se hizo difícil”. Algo que también reconoció el jugador, fue el recibimiento que tuvo en el Lencho: “Fue una linda sensación volver, hacía muchísimo que no la sentía. La gente me recibió muy bien".

Desde Europa llegaron las noticias de que su hermano, Renato Civelli, tenía decidido regresar a Argentina: "Él tiene ganas de jugar conmigo, pero no depende de nosotros. Siempre puso a Banfield como prioridad", dijo Luciano. La chance de que ambos jueguen juntos el próximo semestre, es mínima. Sucede que hoy en día, Banfield no transita un buen andar económico y para que Renato se sume a la líneas del equipo, el jugador deberá resignar dinero. Sumado a esto, parecería que la posición de defensor central (lugar que ocupa), no es una prioridad a reforzar.

Finalmente Lucho ya palpitó la próxima fecha: "Newell's viene segundo y va a querer ser protagonista. Va a ser un partido durísimo". Por lo que Julio Falcioni viene mostrando en la semana, quedó conforme con la vuelta de su lateral izquierdo e iría desde el arranque ante la Lepra.