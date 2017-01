Martes parado

"Decidimos no entrenar porque el animo no era el mejor" dijo "El 10" | Foto: @Cab_Oficial

Luego de un lunes agitado en Luis Guillón, el día siguiente no cambió mucho, ya que los jugadores de Banfield no se presentaron a entrenar debido a la falta de pagos que mantienen los dirigentes con ellos, recordando que el día de ayer se suspendió el segundo turno de entrenamiento físico debido al incumplimiento de los sueldos con los empleados. A todo esto, el entrenador Julio César Falcioni se ausentó a la jornada de entrenamientos a causa de tener fiebre, y fue alcohol para la hoguera de las dudas de las continuidades en el club.

En las horas del mediodía, los referentes del plantel mantuvieron una reunión con los dirigentes para poder darles sus motivos de ausencia y tratar de arreglar la situación económica con los juveniles del plantel y los empleados del club, ya que se le adeudan hasta 4 meses de sueldo, en algunos casos.

El que salió a hablar públicamente para aclarar su situación fue Walter Erviti, pretendido por Independiente, y aclaró “Decidimos no entrenar porque el ánimo no era el mejor, hoy es momento de parar la pelota y que planteemos nuestros problemas”, entre otras cosas, el ex Boca dijo que su máxima preocupación es resolver esta situación.“Será algún punto de vista de ellos”, esa fue la respuesta sobre los que piensan que con Santiago Silva, se irán del club en los próximos días. Sobre el final de la nota, dijo “Si estuviese peleado con Falcioni no podría rendir como lo hago. No soy amigo de Julio pero tengo buena relación.”

Los jugadores están citados para hoy miércoles a entrenar desde las 8:30 de la mañana, con la incógnita de si se presentan tanto ellos, como el técnico Julio Cesar Falcioni.