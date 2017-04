Segunda derrota consecutiva para el Taladro

Google Plus

Dario Cvitanich no tuvo un buen partido y tuvo que ser sustituido a falta de 15 minutos | Foto: TycSports

Banfield se vuelve de Bahía Blanca sin nada en puntos, respuestas del juego, ideas de ataque y con muchas preocupaciones para enfrentar a Unión en la Fecha FIFA.

Se había arrancado bien con una gran oportunidad de gol en el pie derecho de Brian Sarmiento, que estrelló la pelota en el palo tras un tiro libre, y en el rebote del mismo, ni Matheu, ni Cvitanich pudieron empujarla.

En un encuentro de ida y vuelta, en el que Olimpo presionaba sobre el medio de Banfield, haciendo marca personal sobre Sperdutti y Bertolo, principales generadores de juego por los costados, y buscando que Sarmiento esté en todo momento de espalda para no tener el arco de frente.

Una serie de salidas en falso de Hilario Navarro y dudas en la defensa comenzaban a animar al local a perder la vergüenza y querer el primer gol del partido, pero el primer tiempo se iba 0-0, ya que no había precisión de cara al arco.

En el segundo tiempo sería un poco superior el equipo de Sciacqua, pero a siete minutos del final, cuando el Taladro no mostraba ideas para atacar y gran parte del equipo comenzaba a pagar el desgaste que proponía Olimpo, Yonathan Cabral, de cabeza, convierte el 1-0 final.

Tras el gol, los dirigidos por Falcioni no encontraron otra manera que no sea el pelotazo a Lucero que ya estaba en cancha, y Olimpo supo cómo contrarrestar y no sufrir en el final.

Lo que deja para la semana es la poca idea de ataque durante los 90 minutos, el mal manejo de la pelota, lo flojo en defensa, las cuatro amarillas de Sarmiento, Cecchini y Matheu pensando en el clásico frente a Lanús, el reemplazo de Remedi -cinco amarillas- y una posible inclusión de Lucero en el equipo.