Luego de la victoria, hablaron Falcioni y Cvitanich

Banfield lleva 6 de 15, luego del reinicio de Campeonato | Foto: Tyc Sports

Tras la victoria 2-0 sobre Belgrano, en conferencia de prensa habló Julio César Falcioni y dejó mucho para analizar, como el rendimiento del equipo, de Lucero y la importancia de Renato Civelli.

"Generamos unos espacios importantes en salidas rápidas. Más allá de que el rival tuvo mucho manejo de pelota, nosotros fuimos más contundentes. No solo por los dos goles sino por las jugadas más importantes del partido. En el segundo tiempo no fuimos tan importantes en el área contraria. Lo importante fue que el equipo estuvo equilibrado y el rival no pudo romper nunca las líneas".

Con respecto a Lucero, dijo "Fue correcto" y agregó "Hizo un buen trabajo en el ordenamiento. Seguramente con el correr de los partidos y si sigue teniendo la oportunidad de acomodarse en el equipo estará en consideración porque se lo ganó con su trabajo en la semana."

La aparición de Renato Civelli en lugar de Rodriguez, dejó satisfecho a JCF y expresó en conferencia: "La experiencia de Renato es importante porque tiene una voz de mando y en los dos centrales tuvimos experiencia y buena altura. Iremos viendo las situaciones que se vayan presentando".

En el día Lunes, Darío Cvitanich brindó una nota a los colegas de Gol de Vestuario y lo que más se destacó fue su opinión sobre Julio Falcioni, y tiró "A Falcioni lo encontré más abierto. Cuando empecé era más estructurado, está menos serio y eso ayuda".

Con respecto a las copas, dijo “El principal objetivo es entrar a una Copa. Sería lindo volver a jugarla con este club, pero sabemos que no será fácil”.