Falcioni: "Cobró algo que no existió"

La derrota ante Godoy Cruz, dejó algo más que dudas desde lo futbolístico. Lo que empañó el desarrollo del juego fue una decisión incorrecta por parte de Diego Abal. El árbitro del encuentro cobró una mano inexistente de Carlos Matheu, que por ser dentro del área derivó en penal y posterior gol de Javier Correa. Ante esta situación, Julio Falcioni expresó su bronca por lo sancionado: "Lamentablemente el árbitro cobró algo que no existió. Le fui a decir que no hubo mano. Tenía que cobrar córner".

Además de haber producido el tercer gol del Tomba, el error generó la expulsión del defensor del Taladro, que se perdería el próximo partido ante Quilmes. "La decisión de expulsar hubiese sido correcta si era mano. Pero no fue. Cobró algo que no pasó, no hay interpretación alguna. Si no pasó no lo puede cobrar. Fue muy claro como pegó la pelota en el costado de Matheu. Era córner y listo", siguió el Emperador, notablemente disgustado por el grosero error.

Los dirigentes de Banfield irán ante el Tribunal de Disciplina para tratar de impedir que el jugador sea sancionado, ya que las imágenes son más que elocuentes y el mismo Diego Abal reconoció haberse equivocado.

Más allá del error que tuvo el árbitro, el entrenador reconoció las falencias tácticas que tuvo el equipo: "Los dos centros los lanza Abecasis pero más allá de tener que impedir el lanzamiento, tenemos que marcar en el área". Falcioni rescató parte de la labor que tuvieron sus dirigidos a la hora de sostener los ataques del Tomba: "El rival manejaba la pelota pero cuando quería ir para adelante no podía. Esa era la idea del partido".

Por último, el Emperador bancó a los más jóvenes del plantel, quienes generalmente son blanco de las críticas: "Tenemos que seguir para adelante. Tenemos un grupo joven que a veces comete errores y muchas otras veces aciertos muy importantes".