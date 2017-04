Renato Civelli: "Tratar de ser más sólidos en defensa"

Google Plus

"Me imagino que van a proponer un partido con mucha intensidad" | Foto: Prensa Banfield

Renato Civelli es uno de los refuerzos del Taladro que arribó hace poco al club, fue partícipe de algunos partidos y habló con VAVEL dialogando sobre varios temas:

-De visitante se les hizo muy difícil después de la reanudación del torneo...

-Tenemos que proponer lo mismo que de local, no hay no razón alguna por la cual no podríamos hacerlo de visitante. Tenemos que tratar de ser más sólidos en defensa, recibimos muchos goles. La clave va a pasar por ahí, por la solidez que tenga el equipo atrás.

-¿Qué partido creés que va a proponer Tigre?

-Es un equipo que viene de tres derrotas, y cuando venís así te querés hacer fuerte de local. Me imagino que van proponer un partido con mucha intensidad, tratando de apretarnos. Siempre cuando un equipo se plantea así, quizá se puede llegar a desproteger y tendremos que aprovecharlo.

-¿Cómo venís adaptándote al fútbol argentino?

-Hay que estar bien físicamente para jugar en este fútbol. Los espacios son más grandes o entre líneas y para eso necesito estar bien desde lo físico. Por suerte estoy bien, vengo de estar en actividad en Francia, hice una buena pretemporada. Pero justo tuve la lesión y eso me paró un poco. De a poco voy encontrando el ritmo que tuve el semestre pasado, no es fácil parar un mes para una persona de 33 años. No es lo mismo que cuando tenés 20. Es más fácil mejorar cuando el colectivo anda bien. La idea es que pueda ayudar al equipo también.

-¿Quedó alguna sensación rara después de lo que les costó cerrar el partido ante Quilmes?

-Sí, es lógico. Es difícil, a Tigre le pasó algo similar en el último partido. Es por la intranquilidad que genera no poder ganar dos o tres partidos seguidos. Entonces cuando perdés de visitante estás obligado a ganar de local y a veces eso te lleva a tomar malas decisiones.

-Esta campaña es la cuarta mejor de la historia, ¿qué se siente formar parte?

-Es bueno que Banfield, después de entrar en un bajón tras salir campeón, se esté estabilizando. El objetivo del club tiene que ser ese, estabilizarse en zona de copas internacionales. Falta hacer mucho pero acá existe la estructura necesaria para poder hacerlo. El equipo también está en condiciones para poner a Banfield en ese lugar.