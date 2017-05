Banfield avanzó de ronda

Google Plus

El equipo disfruta de la suma ganada por avanzar de ronda / Foto: Prensa Banfield

La obligación de ganar fue cumplida y con éxito, sin sobrarle nada con respecto a los goles y al resultado, pero al Taladro le sobró oportunidades para aumentar la ventaja y respirar más sobre el final.

Un encuentro que arrancó muy disputado, con Chaco For Ever presionando sobre Cecchini y Remedi, la base del juego de Banfield, y yendo mucho al piso y tratando de embarrar el partido. En el Primer Tiempo, Banfield tuvo varias situaciones para convertir pero el palo les decía que no a la figura del Taladro ayer, Emanuel Cecchini.

Entrando a la segunda parte, el equipo de Primera División siguió dominando en ocasiones de gol pero sus mismas imprecisiones de cara al arco y llegando a tres cuartos de cancha, no lograba romper el cero.

El gol llegaría a los tumbos como se diría en la cancha, con falta de claridad en el ataque y precisión de pases, una pelota que queda rebotando en la puerta del area termina siendo impactada por Cecchini y convirtiendo para el avance del Taladro en la copa.

Para destacar la actuación de Cecchini, siendo el más claro y preciso de Banfield, el esfuerzo de Remedi en la lucha con el medio campo rival, las corridas interminables de Sperdutti y la lucha cuerpo a cuerpo que implanta Lucero en ataque. En defensa el mejor fue Soto, pero destacandose a la hora de pasar al ataque, Banfield no pasó muchos sobresaltos.

Para la próxima ronda esperará por el ganador del duelo entre Atletico de Rafaela y el Club Atletico Almagro, todavía sin fecha ni hora.