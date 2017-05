Banfield vs Lanús en vivo hoy por el Clásico del Sur 2017 (0-0)

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Banfield vs Lanús en vivo por la 24º fecha del Torneo de Primera División 2016/2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 16:00!

Banfield vs Lanús en vivo

La última vez que se enfrentaron fue victoria para Lanús por 4-2. Los goles los hicieron Sand (x3) y Herrera para el Granate, mientras que para el Taladro, anotaron Sarmiento y Bettini.

Nicolás Aguirre, volante del Grana, habló con los medios en la previa del partido Banfield vs Lanús en vivo y declaró: “Es muy importante sacar los tres puntos, porque no faltan muchas fechas y queremos entrar en las Copas”.

Mauricio Sperduti, jugador de Banfield, advirtió lo siguiente acerca de su momento personal: “Me falta convertir más goles, es lo que tengo pendiente. Igual, en lo personal, me siento bien y cada día estoy agarrando más confianza. Espero poder hacer un gol esta vez”.

Fernando Echenique será el árbitro del partido Banfield vs Lanús en vivo. Será la primera vez que dirija al Taladro y la tercera a Grana (tres empates).

El Clásico del Sur en vivo se jugará en el estadio Florencio Sola. Fue construido en 1940 y lleva el nombre de quien fue presidente del club entre 1947 y 1954. Tiene capacidad para 35.000 espectadores.

Por el lado del Granate, Julio Almirón también confirmó el once inicial. El probable equipo sería: Andrada; Gómez, Herrera, Braghieri, Pasquini; Silva, Marcone, Aguirre; Acosta, Sand y Toledo.

Julio Falcioni tendría el equipo confirmado y no hará variantes respecto al último partido. El once sería: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Carlos Matheu, Alexis Soto; Mauricio Sperduti, Emanuel Cecchini, Eric Remedi, Nicolás Bertolo; Brian Sarmiento; Darío Cvitanich.

José Sand también viene de convertir dos tantos en su última presentación. El correntino es uno de los máximos goleadores del campeonato con 13.

Darío Cvitanich viene de convertir un doblete ante Sarmiento. El delantero acumula cinco goles desde que llegó.

Por otro lado, el técnico Granate, Jorge Almirón, también hizo referencia al partido: "Estamos con el aliciente de entrar a las copas. Nos preparamos muy bien para la recta final. Lo que sentimos no es presión, es adrenalina"

Julio Falcioni habló en la previa del clásico: “Estamos muy bien en el torneo con una continuidad de resultados importantes. En el clásico, le debemos una alegría especialmente al hincha”.

Lanús también tuvo su goleada. Fue por 4-0 en el año 1996 de local. Los goles los hicieron Hugo Morales (x2), Claudio Enría y Ariel Ibagaza.

En el año 2008 Banfield le propinó una goleada histórica a su rival y en su cancha. Fue 5-0 y ese día los goles los hicieron Darío Cvitanich (x2), Luciano Civelli, Maximiliano Laso y Fabián Santana.

Ambos equipos se enfrentaron 76 veces en Primera División. Banfield lleva la delantera con 32 triunfos, mientras que Lanús ganó 25 y empataron 19. La particularidad es que de los últimos diez enfrentamientos, el Granate achicó la diferencia ganando siete, mientras que el Taladro sólo tres.

Ante Patronato, fue su último partido como visitante y pudo vencerlo por 2-0 con dos goles de José Sand (uno de penal). El Granate tuvo un desempeño regular fuera de casa, donde pudo sacar 14 puntos.

Por otro lado, Lanús se encuentra un poco más abajo en la tabla. El Granate cosechó 36 puntos en lo que va del campeonato y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. También pudo encadenar triunfos consecutivos pero uno menos, en este caso viene de ganarle por 2-0 a Vélez y Patronato.

En su última presentación como local, Banfield derrotó a Sarmiento con dos goles de penal de Darío Cvitanich. El Taladro es uno de los equipos que más puntos sacó en su casa (26), sólo lo supera Racing e iguala la línea de Boca.

Banfield llega mejor posicionado en la tabla. El Taladro suma 42 puntos y está a un paso de cumplir uno de los grandes objetivos que propusieron, clasificar a la Copa Libertadores. Para este partido, viene de encadenar tres triunfos consecutivos: 2-0 vs Quilmes, 1-0 vs Tigre y 2-0 vs Sarmiento.