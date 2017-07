La actualidad de Banfield

Google Plus

Walter Eriviti en primer plano haciendo jueguitos. Banfield se prepara para una temporada con Libertadores a futuro. (Foto: @CAB_Oficial)

Luego de la gran campaña realizada por Banfield, donde estuvo muy cerca de arrebatarle el título a Boca, el equipo dirigido por Falcioni tuvo una pre temporada muy tranquila en donde a diferencia de otros mercados de pases no trajo gran cantidad de refuerzos. Pablo Mouche y Jesús Dátolo son los dos nombres nuevos que arribaron al Sur, el último no tan nuevo ya que inició su carrera en Banfield hasta que en 2006 arribó a Boca y jugó en gran cantidad de clubes sumado que fue jugador de Selección hasta la vuelta al club que lo vió nacer. En cuanto a Mouche si es una cara nueva, aunque tiene una trayectoria muy similar a la de Datolo donde también triunfó en varios clubes.

Si hablamos de jugadores que vinieron, tenemos que hablar de jugadores que se fueron. Tal es el caso de Thomas Rodriguez quien fue vendido al Genoa en un 85% lo cual le dejó 10 millones de pesos al club y un porcentaje restante que en una futura venta le dejará un dineral importante a Banfield.

Además de los jugadores que fueron vendidos, hay que sumarle las bajas de Juan Manuel Cobo (no le renovaron), Gonzalo Prosperi (finalizó su prestamo), Brian Sarmiento (venció su contrato y se fue a Newell's) y Nicolás Bertolo quien volvió a River pero no fue tenido en cuenta por Gallardo y decidió emigar al Bari de Italia, aunque no se descarta que vuelva a ser dirigido por Falcioni.

En cuanto a los partidos amistosos Banfield disputará tres encuentros. El primero este Sábado 29 ante Velez en el Florencio Sola (resta saber si será con público o a puertas cerradas), el Jueves 3 visitará Uruguay para enfrentar a Nacional y el último encuentro antes del arranque del campeonato ante Boca el Martes 8 en Salta, no se descarta que luego de este partido dispute otro amistoso ante Atlético Tucuman.