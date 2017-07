Mouche: "Apareció Banfield y no lo dude"

Google Plus

Falcioni, Mouche y Cvitanich, en el día del reencuentro | Foto: @cab_oficial

El ex Boca y Lanús llegó cedido por un año de Olimpia de Paraguay, donde no tuvo el éxito y continuidad deseada por el "7". Buscará en el Taladro sumarse a la delantera junto a Cvitanich y a la espera de Nico Bertolo.

"Estoy agradecido a Banfield por brindarme la oportunidad de volver a la Argentina, y tengo una felicidad enorme de volver a ser dirigido por Julio que me conoce muy bien" declaró Pablo en su primeras preguntas.

"Feliz de reencontrarme con Julio, Darío y Jesús" Ya que hubo conexión en diferentes años pero en el mismo club, Boca Juniors, ya que los tres tuvieron pasado Xeneize y Pablo es surgido de allí.

Le preguntaron sobre su año en Olimpia de Paraguay y contestó, "Cambiaron de DT 3 veces en 5 meses, el Primer técnico entendió donde quería jugar y rendí lo esperado, luego el último cambió el esquema, jugó con dos 9 de área y me hizo pasar de carrilero por izquierda, donde no estaba cómodo y se lo comuniqué. Luego de la charla, le dije que si llegaba una oferta la iba a analizar."

Sobre el final aclaró como fue la situación, "Apareció la oferta de Banfield y no lo dudé, es lindo volver a la Argentina"

Se le consultó por la posición en donde comenzó a probarlo Falcioni y aclaró: "Desde que llegué, Julio me probó de punta junto a Darío, me entiendo mucho con el, y junto a Falcioni tuvimos unos años en Boca de los mejores en mi carrera, fue mi mejor DT"

Llegando al final de la charla le preguntaron por su pasado en Lanús y respondió claramente, "Busco lo mejor para mi carrera, hoy defiendo los colores de Banfield, soy un hincha más y quiero cumplir estos objetivos, le agradecí siempre a Lanús por su confianza hacia mi luego de la lesión, el pasado quedó atrás"

"Me gusta el mix entre jerarquía y juveniles, nosotros le tenemos que dar confianza, mostrarlos, y acá hay material de sobra para el futuro económico de Banfield"

Saliendo del tema Banfield-Lanus, le consultaron sobre el tema Centurión en Boca y no quiso opinar, ya que "No estuve en el vestuario, prefiero no hablar" comentó Pablo.