Cvitanich: "Jugaré la Copa Libertadores con Banfield"

El dueño de la mayoría de los gritos sagrados con la verdiblanca. Foto: @Cab_Oficial

Luego de una semana llena de idas y vueltas, con Darío Cvitanich en River, luego en Banfield, con cláusula, sin cláusula, el 20 salió a declarar en Conexión Banfield FM 107.7 con toda la munición pesada.

"Cuando había rumores no le dí importancia, cuando se hizo formal teníamos el partido el sábado y puse la cabeza en el mismo. Había periodistas que querían hacer móviles a un día del encuentro y no estoy para esto" Dijo sobre su silencio en la semana.

Banfield empató 1-1 ante Estudiantes y el le dio una asistencia con la cabeza a Pablo Mouche.

"Le di mi aval a mi representante para que hable con Banfield, y le dije textualmente que pregunte sobre lo que quiere el club, si les conviene la plata, podía ser un negocio bárbaro"

Cuando se conversó sobre lo que se dijo en las redes sociales, aclaró "Entiendo cuando son los clubes grandes, pero cuando se meten con la familia, es cruzar los limites. Mis hermanos pasaron de ser N/N a tener un nombre importante". "Se que esto también pasa por un lado político"

Luego de su declaración sobre su deseo de que River sea campeón de la Copa Libertadores 2017 y posteriormente el ingreso directo de Banfield a la edición 2018, contestó "Me quedo a jugar la Copa Libertadores, a menos que venga un club de China y ponga 20 millones, sería una locura, ja". "Siempre hay posibilidades de que renueve en Banfield, pase de volver porque estaba roto y ahora ya no piensan lo mismo".

Se habló de que River ejecutaba una cláusula de 10 millones de dolares y declaró "Creo que tengo una cláusula, no tengo mucha idea, solamente vine, firme y quise ponerme a entrenar con Banfield. Mi forma no es hablar con contrato, no es pagar y te vas".

"Es dificil encontrar gente con palabra en el fútbol" Una gran declaración sobre el ambiente del deporte.

Sobre el final de la nota, le consultaron por sus supuestas molestias con el presidente y dejó mucha tela para cortar.

-"Me molestó que Spinosa no venga de entrada a hablarme, a arreglar todo entre nosotros"

-"Se necesitaba hablar, porque entendí la postura del club, la postura política, porque pateaba el tablero, me iba de la concentración y se enojaba todo el mundo, y quedaba como un hijo de puta"

-"Yo no quiero que vendan pibes por dos mangos con cincuenta para saldar deudas"

-"No me decepcionó como se manejó Spinosa, solamente me quedó la bronca de que sabía que había periodistas, bajaste y lo primero que hiciste es dar una nota, y quedo como que hice presión para irme y nada que ver"

-"Desde que llegué me dijeron muchos comentarios, el mercado pasado fue muy dificil y nunca dije ni 'a'"

-"El primer día le dije 'No me hables como politico, hablemos como dos tipos que aman el club y que tiran todo para adelante"

-"Fui yo quien hizo mi vuelta, quien llamó para volver, quien puso un abogado por un juicio de FIFA y hablar con el presidente del Miami FC y explicar mi situación con Banfield"