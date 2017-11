La inexorable ley del ex cortó con la sequía goleadora de Belgrano

Google Plus

El Pirata llegaba al estadio Marcelo Bielsa con 493 minutos sin marcar goles y Newell's buscaba aprovecharse de esa sequía goleadora. Sin embargo, el Pirata de Lavallén luchó hasta el final y logró cortar con la racha negativa gracias a la inexorable ley del ex, quien hizo protagonista a Joel Amoroso.

El conjunto local tomó las riendas del partido y en el primer cuarto de hora fue quien puso las condiciones de juego. El costado derecho fue el arma predilecta de la Lepra, que de la mano de una muy activa dupla entre Torres y Sarmiento, y el acompañamiento de Leal, hizo sufrir mucho a la parte izquierda del conjunto de Lavallén. Tal fue el asedio por esa banda que en más de una oportunidad Lema tuvo que vestirse de bombero y negó los avances de Newell's.

La primera llegada se gestó por ese lado derecho. Torres encontró a Sarmiento quien centró en búsqueda del delantero portugués, que ensayó una chilena y envió su disparo por arriba del arco defendido por Acosta. Belgrano respondió varios minutos más tarde. Figueroa fue el protagonista de la más clara del primer tiempo tras un fallo de Bianchi que lo dejó solo frente al arco de Pocrnjic. El delantero alcanzó a meter el botín, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

Luego de aquella oportunidad el conjunto de Lavallén se colocó al mismo nivel que el equipo de Llop. Ninguno impuso las condiciones de juego, los avances comenzaron a hacer escasos y las aproximaciones a los arcos casi nulas. Newell's tuvo que volcar sus ataques por el costado izquierdo, pero para ese momento Belgrano ya se mostraba como un equipo más compacto.

Suarez lucha para hacerse con la pelota | Foto: @argsaf

El gol llegó sin Lavallén en el banco

El regreso al campo de juego tras el entretiempo vio como el entrenador del Pirata, Pablo Lavallén, tuvo que irse expulsado por ingresar tarde. ¿Lo llamativo? El técnico del conjunto cordobés ingresó a tiempo, los que no lo hicieron fueron sus jugadores y tuvo que pagar el ex DT del decano tucumano.

El arranque del segundo tiempo fue un ‘copy paste’ del comienzo de la primera etapa. La Lepra fue quien se volcó al ataque. Sin embargo, Belgrano alejó el peligro de su área y el partido volvió a igualarse. Lo que no cambio en el Pirata fue la soledad a la que se vio sometido Figueroa, quien en ningún momento fue parte del circuito de juego.

Los minutos avanzaron pero ni los cambios de ambos conjuntos parecían cambiar el destino del partido y el viernes por la noche parecía terminar sin gritos de gol. Pero la inexorable ley del ex no pierde la oportunidad de parecer y ser protagonista. Sobre el minuto 44, el ex Newell's Joel Amoroso, aprovechó un rebote tras un tiro libre de Benítez y puso fin a la sequía goleadora del conjunto de Lavallén.