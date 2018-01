Pablo Lavallén: "Tuvimos la virtud de entender cómo había que jugar el partido"

Google Plus

Pablo Lavallén. Foto: Belgrano Oficial.

Pablo Lavallén se mostró contento con la actuación de sus dirigidos en la victoria de Belgrano sobre Olimpo en Bahía Blanca, donde no ganaba hacía más de once años y que le permitió treparse a la parte alta de la tabla de la Superliga.

"El equipo entendió cómo había que jugar el partido. Al no estar al cien por ciento desde los físico sentimos el partido, nos faltó un poco soltura y explosividad. A veces no estás fino y tenes que jugar a otra cosa y el equipo tuvo la virtud de tener tranquilidad a partir del primer gol", señaló el entrenador Pirata.

"Fue un partido que se nos empezó a complicar con la salida de Lértora. Él es un jugador que es termómetro para nosotros y tuvimos que rearmar rápido el partido, sabiendo que teníamos un jugador menos. Ahí fue donde ellos empezaron a crecer en el juego y nos preocuparon bastante por nuestro sector izquierdo. Rosales y Tellechea desbordaron en varias ocasiones que no pudieron conectar", añadió Lavallén.

Lértora tuvo que dejar el campo antes de los 15 minutos | Foto: Belgrano Oficial.

"Después nos fuimos acomodando y el segundo tiempo lo manejamos un poco mejor después de que hablamos en el vestuario. Ya con la entrada de Martínez Pinto y moviéndolo a Matías Suárez de nueve nos terminamos de acomodar y resistir un partido que no fue fácil para nosotros, no llegábamos de la mejor ritmo futbolístico pero [la victoria] es importante porque hacía mucho que no ganábamos [en Bahía]", concluyó el DT.

Según informó el propio club, el cuerpo médico de Pirata realizará los estudios pertinentes para conocer el grado de la lesión de Federico Lértora, quien fue reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo.