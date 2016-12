Tevez: "No solo puedo irme, también puedo dejar de jugar"

El 'Apache' no descartó la idea de retirarse | Foto: DyN

Faltan muy pocos días para que se dispute una nueva edición del Superclásico. Boca Juniors y River Plate se volverán a ver las caras, esta vez en El Monumental. Todo el mundo palpita este gran partido, uno de ellos fue Carlos Tevez, quien habló en conferencia de prensa luego del entrenamiento del día jueves: "Les diría a mis compañeros que disfruten el clásico, yo todavía no pude. Ojalá que el domingo siga todo en la normalidad y que el árbitro esté a la altura y se haga un clásico lindo de ver".

Por el lado del rival, el equipo de Marcelo Gallardo tiene dos partidos importantes en estas últimas semanas del año. En relación a ello, Carlitos manifestó: “Cuando el rival dice que el otro llega en un mejor momento, como pasa ahora con River es para sacarse presión. Entonces si pierde no pasa nada y si gana es algo heroico. Ellos tienen una semana complicada porque después tienen que jugar la Copa Argentina, pero no comparto que eso sea más importante que el clásico".

Otro de los temas que sacuden al mundo Boca es sobre la posibilidad de que Tevez emigre al fútbol chino. El mismo jugador ratificó la existencia de la oferta y enfatizó: “No solo puedo irme, sino también puedo dejar de jugar. Antes de Lanús dije que me retiraba. Llego saturado a fin de año y con la cabeza a mil y creo que es momento para parar un poco y pensar que es lo mejor para mí, para mi familia y para el club. Estos dos últimos partidos jugué bien pero antes no lo venía haciendo bien y uno sabe que cuando Boca no juega bien, siempre es el apuntado. Cuando tenga la decisión se lo comunicaré a la gente”.

"Siempre me costó jugar bien los clásicos porque no pude traspasar esa barrera de hincha a jugador que no me pasa en otros partidos y es una medida importante para mi mente tratar de cambiar eso".

Luego, el Apache agregó: “Ahora estoy pensando en el partido del domingo, después tenemos Colón y después me caso, así que imagínate las preocupaciones que tengo para andar pensando en Enero o en Febrero. Tengo muchos quilombos para pensar si me voy o no y creo que no es momento de pensar en eso. Cuando esté de vacaciones con la cabeza fría, voy a pensar en que voy a hacer”.

La continuidad en el xeneize es una de las incógnitas que se encuentran presente para el delantero y sentenció: “Desde que llegué, Boca no salía campeón hace muchísimo tiempo y creo que el grupo le dio una alegría muy grande a todos los hinchas. Después, el hincha quería ganar la Libertadores y no lo pudimos cumplir pero a veces hay que entender que todo no se puede y con el rol de ser ejemplar para todos adentro de la institución, uno tiene que estar bien de la cabeza y hay que estar muy bien todos los días. Si veo que no le hago bien a Boca, daré un paso al costado”.

Por último, el "10" del club de la ribera opinó sobre la actualidad del fútbol argentino: "Cuando uno se pone la camiseta de Boca, ya está motivado. Por eso volví al club. Este regreso no fue como lo esperaba, me choqué con la realidad del fútbol argentino. Cuando me fui había un fútbol más civilizado. Si ganas, podés salir a comer algo con tus hijas. Pero si perdés, te tenés que esconder abajo de la cama. Vivimos en una sociedad que es difícil".