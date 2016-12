Pavón y Bou vs Alario y Driussi

Pavón y Driussi, las gemas de Boca y River que le aportan explosión, dinámica y gol a sus sistemas ofensivos. Foto: Olé

Entre los cuatro delanteros del partido más importante del fin de semana promedian una edad menor a 22 años. Sin embargo, acumulan 22 goles en solo 12 encuentros y tienen todo el peso de mover el marcador sobre sus hombros.

En lo que va del torneo, Walter Bou y Cristian Pavón tienen cinco y cuatro tantos respectivamente. Darío Benedetto es el goleador del equipo con más goles del torneo, pero el desgarro ante San Lorenzo lo marginó dd su primer clásico. Sin embargo, el hermano del delantero de Racing está atravesando su mejor momento, con tres anotaciones en sus últimos dos partidos, justamente clásicos ante San Lorenzo y el equipo de su hermano Gustavo. El explosivo delantero cordobés, por su parte, no consigue aumentar su cuenta personal desde la fecha, cuando marcó ante el ex equipo de su compañero de ataque, Gimnasia Esgrima de La Plata. Aún así, es el único de los cuatro delanteros que en principio serían titulares que ya marcó en un Superclásico, cuando abrió el marcador en la Bombonera en mayo del año pasado.

En las filas de Marcelo Gallardo se encuentra el goleador del certamen. Sebastián Driussi finalmente está logrando demostrar el potencial que se le veía en inferiores y con sus ocho goles se ubica en la cima de la tabla de goleadores. Su socio en ofensiva, Lucas Alario, no consigue recuperar el nivel que lo llevó a la idolatría millonaria durante el 2015, pero de todas formas con sus cuatro tantos es el segundo máximo anotador de los de Núñez. Existe la duda de su presencia, ya que se especula que Rodrigo Mora, quien ya tiene varios de estos partidos en su espalda aunque con un solo gol oficial, podría reemplazarlo.

Es una delantera clásica la del conjunto local para el Superclásico. El ex goleador de Colón, un centrodelantero alto, con muy buen cabezazo y olfato para ubicarse adentro del área, acompañado por un segunda punta de menor tamaño físico, pero mayor velocidad y explosión. Boca se va a plantar de una manera diferente. El ex atacante del Lobo, si bien va a ser el "nueve", no tiene las características que si tiene Alario, o que aportaría Darío Benedetto, el habitual titular, si no estuviera recuperándose de un desgarro. Lo que no tiene de físico, altura y fuerza, lo compensa con definiciones efectivas y muy buen posicionamiento para aprovechar las oportunidades que aparezcan.

Entre Pavón y Driussi las similitudes son más. Quizá la mayor diferencia es que el dirigido por el Muñeco halló el cambio psicológico que necesitaba para aprovechar más cada pelota que le queda, mientras que el joven xeneize aún sigue sin ser del todo efectivo en sus embates al área rival. De todas formas, las ofertas de millones de euros que parece que van a llegar de Europa en este receso de verano, son la clara muestra de que el potencial está en él.

Dos equipos con mucho gol (18 para el local y 27 para la visita) prometen un choque que va a aterrorizar a Guillermo Sara y Augusto Batalla. Pero dependerá de los jóvenes atacantes de los dos equipos más grandes del país definir qué arquero tendrá pesadillas con alguno de ellos.