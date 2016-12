Sin Sara, Boca va por el 'Superclásico'

Tevez en acción ante Maidana, ¿será el último de Carlitos? Foto: La Página Millonaria.

El Monumental promete estar repleto en lo que será el Superclásico número 100 que se dispute en esa cancha. Sin embargo, habrá que ver si este River un tanto irregular puede hacer pesar la localía para quedarse la victoria ante un rival que llega entonado, tras ganarle a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, y a Racing, en la Bombonera. Un duelo que promete ser apasionante y que podría ser el punto quiebre para ambos equipos.

Esta es la gran oportunidad de Boca Juniors de darle una alegría a su gente, ya que los objetivos de este año se escaparon muy rápido de sus manos. Sin embargo, el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto, en sus últimos dos encuentros, mostró una identidad, una personalidad diferente, para encarar lo que resta del torneo local, donde sigue siendo uno de los grandes protagonistas.

¿Qué estaba lejos de la punta? Pues sí, Boca no tuvo el mejor comienzo. Pero el gigante dormido se despertó a tiempo para pisarle los talones a un Estudiantes que se encontraba liderando tranquilo. Sin embargo, los platenses ya no se pueden confiar. El equipo de la Ribera viene entonado y con el objetivo de destronarlo de la cima. Sin embargo, para eso debe primero pasar otro gran escollo en su camino: River Plate.

Para este encuentro, Guillermo tenía pensado repetir el equipo que venció, con autoridad, a Racing en la Bombonera. Sin embargo, un imprevisto cambió los planes del técnico xeneize, ya que Guillermo Sara, una fija bajo los tres palos, no podrá ser de la partida a causa de una luxación en uno de sus hombros, la cual podría requerir una intervención quirúrgica. Su lugar en el equipo lo ocupará Axel Werner, quien llegó a mediados de este año para pelearle el puesto al ex Rafaela y que tendrá un "super debut".

En la defensa se vislumbraba la posibilidad de que Fernando Tobio regrese al elenco titular en lugar de Juan Manuel Insaurralde. El ex Vélez se había consolidado en la zaga junto a Santiago Vergini, pero una lesión lo alejó de las canchas y esta inactividad fue crucial para que Guillermo decida no ponerlo de titular en el Monumental. Además, el Chaco (Insaurralde) está atravesando un buen momento. En los dos partidos que le tocó salir como titular, el ex Newell's respondió y esta es otra de las causas por las que el Mellizo no quiso arriesgar a Tobio de entrada y estará en el banco.

En el mediocampo la única duda en la semana pasó por Pablo Pérez, quien estuvo con una molestia muscular y se lo esperó hasta último momento para confirmar su presencia en Núñez. Finalmente, el ex Newell's cerró la semana trabajando a la par del grupo y saldrá de entrada en el Monumental, junto a Fernando Gago y Rodrigo Bentancur.

La mitad de cancha y el juego del Xeneize se vio consolidado con el regreso de Pintita (Gago) como volante central. El ex Real Madrid es el ordenador de este equipo, el cerebro; aquél que con un pase clarifica cada pelota. Su regreso fue un refuerzo desde dentro del plantel, cuando las dudas y la incertidumbre hacían tambalear el Mundo Boca.

Por último, en el ataque seguirá Walter Bou, de gran presente, ya que Darío Benedetto no se recuperó a tiempo y prefirieron no arriesgarlo. Sus acompañantes serán Cristian Pavón y Carlos Tevez, este último moviéndose por detrás de ambos para generar juego.

Precisamente el futuro de Carlitos es una incógnita que inquieta a todo hincha de Boca. La oferta que llegó de China para hacerse con sus servicios es muy tentadora y el jugador estaría evaluando seriamente la misma. ¿Desgano, decepción? Ambas podrían ser las causantes de que hoy Tevez se esté replanteando su futuro y que hasta haya hablado de retiro del fútbol profesional. Sin embargo, un triunfo en el Monumental podría ser la inyección anímica que necesita para seguir con la azul y oro por un tiempo más.

En fin, partido trascendental como pocos. Único en nuestro fútbol. Aunque aún no se puede contar con ambas hinchadas, los Superclásicos son un espectáculo digno de disfrutar por cualquier amante del fútbol. Para ambos equipos es un partido especial, que no importa cómo, hay que ganarlo. Quizás River lo necesita un poco más, por su presente irregular; pero Boca necesita darle una alegría a sus hinchas, necesita una inyección anímica para encarar el último tramo del año y, además, el comienzo del otro. Porque este torneo es muy largo y ya lo habían dado por muerto... Y el Xeneize resurgió, como el Ave Fénix, de sus cenizas para demostrar que está vivo y dará pelea hasta el final.

Probables formaciones:

River Plate: Augusto Batalla; Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Olivera; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez; Andrés D'Alessandro; Sebastián Driussi, Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Rodrigo Bentancur; Carlos Tevez; Cristian Pavón, Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.