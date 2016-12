Tevez: "Festejar en el Monumental es una sensación única"

Google Plus

Carlitos habló con un medio radial sobre diferentes temas. Foto: Prensa Boca Juniors

Pasado el mediodía, Carlos Tevez, la figura del Superclásico de ayer, dialogó con Radio La Red, donde dio su opinión sobre diferentes temas.

Primeramente, en referencia al partido de ayer dijo:

"Me debía a mí mismo un partido así contra River. Debía cambiar mi mente a lo que había hecho en otros clásicos, lo pude disfrutar".

"Ganarle a River en su cancha y con su gente es muy lindo, es comparable a un campeonato".

"Tenía una deuda pendiente de jugar bien un partido con River, ahora ya la saldé".

"Festejar en el Monumental es una sensación única, sabiendo que la gente de Boca está festejando junto a nosotros".

Cuando le preguntaron sobre su futuro declaró:

"Primero hay que ver que es lo mejor para mi familia y luego para el club y para la gente".

"Vane (futura esposa del Apache) siempre me acompaña, siempre me apoyan en lo que me haga feliz"

"Estoy orgulloso de ser jugador de Boca".

Reprochó las actitudes de la sociedad Argentina:

"En Argentina hagas lo que hagas, te van a criticar... siempre".

"En Argentina el fútbol tomo una dimensión muy grande, si ganas sos el mejor y si perdés sos un desastre”.

"Me gustaría que en cancha de Boca se aplauda a Gallardo y D'Alessandro y en River aplaudan a Riquelme y Bianchi".

No se olvidó de mandarle saludos a cada uno de los hinchas:

"Quiero felicitar a todos los hinchas por el día del hincha, y agradecerles por el cariño a mí y a mi familia"

También dejó certezas sobre su ciclo con el Seleccionado:

"La Selección está haciendo un recambio muy bueno y seria egoísta meterme, hay jugadores que lo están haciendo muy bien".

"Yo estoy bien así, la Selección va por otro rumbo y está bien que así sea"