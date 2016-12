Werner: "Recién ahora empiezo a disfrutar lo que pasó"

Foto: (twitter)

La madrugada del sábado previo al clásico más vibrante del país nos amanecimos con la noticia de que Guillermo Sara se luxó el hombro derecho y su recuperación le demandará al menos 4 meses. Guillermo Barros Schelotto, ni lerdo ni perezoso, encontró nombre y apellido a la solución: Axel Werner. Sí, el jovencito arquero adquirido por Atlético de Madrid y cedido a préstamo en Boca hasta Junio de 2017 le allanó la respuesta.

El nacido hace 20 años en Rosario cumplió con una aceptable tarea en la tarde de ayer y hoy expresó su alegría ante la prensa.

Sobre el debut: "Lo disfruté mucho. Me mentalicé en hacer las cosas simples, mi idea era lo mínimo e indispensable para el equipo. El sábado nos enteramos que Guille se golpea y el me di cuenta que iba a atajar. Le mandé un mensaje a mi familia diciendo: ¿Que pasa si atajo en el Clásico? Y se volvieron locos. Cuando terminó el partido el celular explotó".

Sobre el partido declaró que "Ambos equipos tuvieron la intención de ganar el partido pero cuando empatamos gracias al gol de Tévez nos dimos cuenta de que podíamos ganarlo".

También habló sobre Augusto Batalla con quien compartió plantel en la Sub-17: "Es un gran arquero y un gran profesional".

La pregunta sobre el alocado festejo del Mellizo tras el gol de Centurión no se hizo esperar: "No sé, no me acuerdo nada. Yo me acordé recién cuando vi la foto y la euforia del momento, del gol, de poder haber cerrado el partido creo que me hizo olvidar un montón de cosas que viví en ésos instantes. Salgo para la mitad de la cancha, mis compañeros lo van a abrazar a Ricardo (por Centurión) y cuando encaro para el banco de suplentes venía Guillermo. Entonces lo levanto y me sigo riendo porque no entendía bien qué pasaba. Fue una locura lo que hicimos los últimos minutos porque ahí fue donde verdaderamente cerramos el partido".

Además, agregó que previo al choque tanto el Mellizo como todo el cuerpo técnico tuvieron una conversación: "No fue una charla o una reunión, fue algo descontracturado que sirvió para que yo me esté tranquilo y no sienta demasiado la presión. Recordamos el debut del Pato (Abbondanzieri) y de Navarro Montoya y otros momentos de la historia de Boca en el que habían pasado cosas similares. Estuvimos hablando un rato largo pero con referencia a lo que se venía, que era mi debut en un Superclásico", cerró el nuevo golero de Boca, quien ya se prepara para cerrar el año el domingo que viene cuando enfrente a Colón por la última fecha antes del receso.

Los de la Ribera, mientras, disfrutan la punta en soledad.