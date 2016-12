Hablaron Barrios y Bentancur

El mediocampista dio detalles sobre su pase a la Juventus y la venta del Apache. Foto; TyC Sports

Esta mañana, los volantes de Boca Juniors, Wilmar Barrios y Rodrigo Bentancur, respondieron las preguntas de los periodistas, como es frecuente cada miércoles.

Primeramente, el volante uruguayo que empezó diciendo que:

"Esta semana se vive más tranquila, para disfrutar”, en referencia a que la victoria en el Súper.

Además añadió: "Fue increíble haber ganado así, empezar ganando, ir perdiendo y terminar ganándolo".

A la hora de analizar el partido con River opinó:

"Fuimos más contundentes a la hora de definir. Para mi le ganamos muy bien".

Cuando le preguntaron sobre Carlos Tevez y su posible transferencia a China mencionó:

"Si es su último partido que lo disfrute mucho, ojala que continúe unos partidos más".

"A Tevez se lo ve muy contento, muy alegre. Yo creo que está disfrutando mucho".

Por último, agradeció a Guillermo y habló de su pase a la Juventus de Italia:

"Guillermo me dio mucha confianza y eso me ayudó mucho porque siempre me bancó aunque no se daban los resultados”.

"Con la Juventus No hay nada cerrado".

"Si estos fueran mis últimos partidos trataré de disfrutarlos al máximo y seguir aprendiendo".

"Escucho todo lo que se ha hablado, hablé con mi representante y me dijo que está todo avanzado entre los clubes".

Por su parte, el volante de la selección de Colombia habló muy poco pero se refirió a su adaptación al Mundo Boca, y el rendimiento del equipo:

"Adaptándome, todo ese tiempo me he sentido muy bien. Muy contento por lo que ha sido mi llegada a Boca".

"Tengo la idea de cerrar el año ganando vs Colón".

"Desde el inicio de la competencia fuimos de menor a mayor".