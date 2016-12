La 10 busca dueño

Nacho Piatti hoy comparte equipo con uno de los mejores delanteos de los últimos 20 años a nivel mundial, Didier Drogba. Fuente: Montreal Gazzette

El futuro del Apache parece cada vez más claro, y no parece ser azul y oro. Los millones de la Liga China lo esperan, pero atrás deja un equipo afianzado que va a tener que buscar un reemplazante para que no se desvanezcan sus aspiraciones de campeón. Guillermo busca un 10.

Uno de los candidatos que empezó a sonar esta semana es Gustavo Bou. Tras el triunfo xeneize en el Monumental, subió una foto junto a Ricardo Centuríon y su hermano Walter, felicitandolos por la victoría, lo cual solo avivó rumores. Su relación con la dirigencia de Racing es tensa tras su frustrado pase a la misma liga que hoy busca a Carlitos, por lo que hay casi una obligación moral del club de intentar que su próximo traspaso sea efectuado. Tiene contrato hasta julio del 2019, pero esta relación complicada podría facilitarle a los dirigentes xeneizes la negociación.

Futbolísticamente, Guillermo tendría un problema con el centrodelantero de 26 años en el plantel. Sus características son más parecidas a las de su hermano y Darío Benedetto que a las del ex delantero de la Juventus. Sin embargo, no sería la primera vez que se lo ve un poco más alejado del area que un centrodelantero clásico, por lo que su adaptación a una ubicación más de mediapunta no sería imposible.

El otro jugador que está sonando en los pasillos de la Bombonera es Ignacio Piatti. Con pasado en Independiente y un rendimiento descollante en la campaña que llevó a San Lorenzo a ganar su primera Copa Libertadores en 2014, juega más como un enganche clásico. Sin embargo, hoy tiene un contrato muy alto en Montreal Impact, a donde está atado hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo que su llegada no es para nada sencilla. Pero sus 31 años siginifican que probablemente el equipo canadiense no tenga muchas otras chances de conseguir buen dinero por su pase, y si el jugador presiona para llegar al club de la Ribera, el pase podría hacerse realidad.

No es tarea fácil encontrar a alguien que reemplaze a un jugador tan crucial dentro de una institución como lo es Tevez en Boca. Estos dos jugadores demostraron que tienen jerarquía de sobra para el fútbol argentino, pero habrá que ver, en caso de que lleguen, si se pueden adaptar al club, sus exigencias, y sus compañeros.