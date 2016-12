Insisten por el Pipa

Google Plus

Benedetto, el hombre apuntado por Los Ángeles Galaxy para reforzar su plantilla. Foto: Prensa Boca Juniors

El 9 de Boca ha cuajado actuaciones fantásticas en estos 6 meses en dicho equipo, donde consiguió, en tan sólo 10 encuentros, la suma de 8 goles, con el agregado de que algunos de ellos han sido extraordinarios.

Es por esto que cuando se hizo el parate en el Torneo de Primera División, le llegó una oferta valuada en 10 millones de dólares por el porcentaje del pase que posee el Xeneize del delantero pero el Pipa prefirió desistir el ofrecimiento del equipo angelino, por el motivo de que no se quiere ir del equipo que es hincha hasta salir campeón.

Aunque en las últimas horas, el periodista Augusto Cesar en Boca de Selección, emitido en Radio Cooperativa, donde dejó en claro que a pesar de haber rechazado la oferta inicial, el club que milita en la MLS volverá a la carga por Benedetto dejando en la mesa una oferta más grande. Se ha rumoreado que la oferta rondaría los 16 millones de dólares.

El atacante, que vino como refuerzo para las instancias de semifinales de la Copa Libertadores desde el América de México, es un jugador con cualidades de un delantero de primerísimo nivel, que se ha ganado el corazón de los hinchas de Boca y la confianza del director técnico, Guillermo Barros Schelotto, quien no quiere perder a ningún hombre más después de Carlos Tévez, e hizo públicas su manifestación de no dejar ir a el ex jugador de Arsenal de Sarandí porque lo considera una pieza clave en su esquema táctico.