Perotti: "Quiero tener revancha en Boca"

Con sed de revancha. Foto: Web

La imagen dejada en el año 2014 aún sigue latente, por este motivo Diego Perotti considera necesaria la idea de volver a Boca para revertir lo realizado anteriormente. A base de lesiones no pudo demostrar su potencial, por lo que quedó una cuota pendiente en el club de sus amores. "Quiero tener revancha en Boca. Soy hincha del club", dijo.

Al Club de la Ribera arribó con la expectativa de lograr buenos resultados y, sobre todo, desplegar todo su poderío en ataque. Pero las lesiones se hicieron presentes y culminaron con su sueño.

"Estuve en el mejor club del fútbol argentino, pero me lesioné mucho. No es que pasó ahí, yo ya venía teniendo lesiones en Sevilla", aclaró el jugador de la Roma en diálogo con Súper Mitre Deportivo. Además, agregó: "Fue un paso muy triste, lo recuerdo con mucho dolor, pero nadie puede decir que tuve un mal rendimiento".

El tema principal en estos últimos días fue la posible salida de Carlos Tevez con destino al fútbol chino. El Shanghai Shenhua sería su próximo club. Ante esta situación, Perotti reconoció que "si quiere cambiar de aire es entendible" y añadió "no pienso que sea un mercenario".

A su vez confesó creer que existe algo extra y por eso no se despidió de la gente, alegando que su salida es rara. "Él volvió a donde es ídolo y que no se despida da que hablar", disparó el volante.

El presente de Diego Perotti demarca un buen pasar, en lo que va del año, disputó 38 partidos y convirtió 10 goles. Su gran rendimiento ha llamado la atención de Edgardo Bauza, quien sigue de cerca al jugador. "Hablé con el Patón (Bauza), y me dijo que le gusta como estoy jugando y que me está siguiendo", expresó el ex Genoa. Y concluyó: "Siempre sueño con la Selección, pero se que no es fácil porque hay grandes jugadores".