Cubas, con destino europeo

Google Plus

El canterano se fue al país Tano para no estancar su carrera futbolística. Foto: Prensa Boca Juniors

Ya hace tiempo que no se ve a Adrián Cubas en el once inicial o por lo menos en el banco de suplentes. Es más que claro que el DT Guillermo Barros Schelotto no lo tiene en cuenta entre sus preferidos para jugar en la posición central del mediocampo, lugar que pelea contra Rodrigo Bentacur, Fernando Gago, Pablo Pérez, Sebastián Pérez y Wilmar Barrios.

El terreno perdido ha hecho pensar a Cubitas en nuevos objetivos para no perder la gran calidad futbolística que tiene. Es por ello que luego de tantos sondeos de clubes europeos, el Pescara de la Primera División de Italia ha convencido al jugador de partir hacia Italia a préstamo por sólo seis meses. Cabe destacar que la cesión es con un monto mensual de 150.000 euros por mes y además, contará con una opción de compra de 4 Millones de euros.

Cubas, quien debutó bajo la batuta del histórico Carlos Bianchi, ha disputado en Primera 44 encuentros de manera oficial con el club de la Ribera, la mayoría con Rodolfo Arruabarrena de técnico pero con la llegada del Mellizo fue perdiendo terreno debido a que en su preferencia están el uruguayo Bentancur y Pablo Pérez, éste último en gran nivel, además de la llegada de los colombianos Seba Pérez y Wilmar Barrios que hicieron retroceder aún más al joven surgido de las inferiores. En el último tiempo, Cubas ha estado jugando para la Reserva del Flaco Rolando Schiavi donde ha tenido grandes actuaciones pero aun así no conformó al Guille de llevarlo aunque sea al banco de relevos.

Primero fue Carlos Tevez y ahora Adrián Cubas los que partieron del club Xeneize y no se descarta que haya más idas en el club que apunta a tener un plantel competitivo para cumplir con su meta de salir campeón del Torneo de Primera División y de esta manera clasificar a la Copa Libertadores.