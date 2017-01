Angelici: "Tevez va a terminar su carrera en Boca"

Google Plus

El presidente de Boca habló al respecto de varios temas. Foto: Prensa Boca Juniors

Siempre que habla otorga información. Hablamos de Daniel Angelici, el actual presidente de Boca Juniors, que en el día de ayer estuvo en contacto en el programa de Mariano Closs, en el cual hizo mención a varios temas que le interesan al hincha de Boca.

Empezó hablando de Carlos Tevez, recientemente transferido a Shanghai Shenshua, en charla con el programa radial de Mariano Closs.

"Lo de Tevez me enteré a último momento, me enteré de la propuesta cuando le llegó a él. Era muy buena".

"La oferta era muy difícil de rechazar. Si no la hubiera leído, no la hubiera podido creer".

"Yo creo que el hincha de Boca debe ser agradecido a Tevez, volvió porque él tomó la decisión, sino era imposible".

"Yo sigo en contacto con Tevez y trabajaré para que vuelva. No tengo dudas que termina su carrera en Boca".

"Tevez tiene una cláusula para que a fin de año pueda volver a Boca así lo decidiera".

Cuando le preguntaron por el tema del arquero, se refirió a Mariano Andújar, guardameta de Estudiantes de La Plata que está cerca del Xeneize, además de otras posibilidades y de Axel Werner, hasta ahora dueño del arco bostero:

"El número con EDLP por Andújar coincidimos, estamos discutiendo quién paga los impuestos”.

"En una propuesta Estudiantes de La Plata pedía la plata al contado, pero ya en la segunda no. Eso alivia".

"Hemos seguido un arquero de Italia, también llegaron ofrecimientos de un brasileño, de Colombia".

"Vamos a ver cómo está Werner en junio y que es lo que piensa Atlético de Madrid, que es el dueño del pase".

Cuando fue interrogado por Walter Montoya, mediocampista de Rosario Central, y por Ignacio Piatti, jugador perteneciente a la plantilla del Montreal Impact, dijo:

"Montoya es uno de los nombres en carpeta, es un buen jugador".

"Si Central quiere vender a Montoya, Boca no tendrá problema en dejarselo. Depende de ellos".

"Mandamos una propuesta por Piatti".

En cuanto a la renovación del contrato de Fernando Gago, declaró lo siguiente:

"Estuve charlando con Gago, sé lo que pretende y él sabe lo que el club está dispuesto a pagar".

"Gago se hizo en el club, quedó como referente, es un gran jugador cuando está bien".

"Yo aspiro a que arreglaremos con Gago, desayunamos y charlamos hora y media”.

"Nosotros tenemos un presupuesto, hacemos alguna excepción pero no haremos locuras".

Habló del pedido de Boca para que revea la clasificación a Boca a la Copa Sudamericana:

"La presentación al TAS por la Sudamericana 2017 está en los plazos, esperamos para el 22/28 de Enero tener respuesta".

También hizo mención a las inferiores de Boca y confirmó la ida de Rolando Schiavi como director técnico de la Reserva:

"Han debutado en nuestra gestión 34 chicos, muchos no han podido mantenerse y otros se fueron al exterior".

"Me preocupa el tema, cómo Boca no puede sacar un arquero, o un lateral, me lo pregunto permanentemente".

"Algunos padres presionan para que los chicos se vayan o si no te los llevan, tenes que agarrar 2-3 millones o los perdés".

"La reserva de Boca hoy es responsabilidad del cuerpo técnico, de Guillermo Barros Schelotto".

“El Flaco Schiavi no es mas director técnico de la Reserva de Boca”.

Descartó a Junior Benítez, quien fue vinculado nuevamente con Boca y además, aseguró la partida de Cubas a Pescara, la venta de uno de los juveniles y la retención de otro y la posible ida de Marcelo Meli a Xolos de Tijuana de México:

"Junior Benítez no está en carpeta".

"Es una posibilidad de Meli al Xolos, no está jugando en Portugal y si pasa, Boca no tiene problema".

"Cubas mañana probablemente se vaya al Pescara".

"Julián Chicco se va a quedar, y Pedro Silva Torrejón se va a ir al Middlesbrough”