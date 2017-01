Cubas: "Las ganas de volver siempre están"

Google Plus

Cubas ya se entrena con su nuevo equipo. Foto: Web

Adrián Cubas arribó al Pescara de Italia con la principal intención de sumar minutos y tener una mayor continuidad. En los últimos días que le tocó atravesar en Boca, su presente no era el mejor, relegado del plantel de Primera se veía obligado a jugar partidos de la Reserva.

Si bien pudo desempeñar grandes partidos, motivo por el que fue comparado con el gran Chicho Serna, con el correr de los días no fue tenido en cuenta por Guillermo Barros Schelotto. Aunque no tenía intención de que el mediocampista sea transferido, la realidad era que no tenía continuidad y por ello se concretó su salida.

Ya situado en tierras extranjeras, el ex Boca reconoció que "la idea es seguir la carrera en Europa". Es necesario destacar que el club italiano podría hacer uso de la opción de compra. Por otra parte, en relación a su estadía en Boca, confesó: "Sentís un poco la nostalgia después de tantos años en el club".

Al mismo tiempo expresó que "las ganas de volver siempre están". El mediocampista de 20 años tiene un largo camino por recorrer, en el club de la Ribera logró demostrar el potencial que posee, debido a esto el mercado europeo depositó los ojos en él. En Boca logró dos títulos, Torneo de Primera División 2015, siendo titular en el partido decisivo frente a Tigre, y la Copa Argentina del mismo año. En esta competición anotó su primer gol con la camiseta Xeneize, fue en la victoria por 2-1 frente a Defensa y Justicia.

En los partidos que le tocó disputar, casi en todo momento pudo apreciarse la satisfacción del hincha para con su juego. Caracterizado por la entrega, garra y personalidad. Pese a esto, fue relegado de su puesto y terminó jugando en la Reserva del club.

Con mucho futuro por delante y con la intención de algún día regresar a la institución Xeneize, Cubas emprende un nuevo desafío, un continente distinto y un gran paso en su carrera.