El debut de la Joya en el Xeneize

En Boca jugó del 2005 al 2009. Foto: Web

El actual delantero del Inter de Milán nació un 5 de febrero de 1982, en Bahía Blanca. Sus comienzos en el mundo del fútbol tuvieron lugar en las inferiores del Club Bella Vista, institución que arribó desde pequeño, a los 8 años.

Los años pasaron y rápidamente comenzaba a demostrar su poderío a la hora de atacar y convertir pero, sobre todo, por su extrema velocidad. En el uno contra uno escasa vez era posible igualar su potencial, por lo que sus desbordes eran característicos en él. Jugador que se desenvolvía de manera perfecta ante su defensor, al cual en reiteradas oportunidades lo aventajaba velozmente para luego culminar la jugada con un centro al área.

Por este motivo, luego de pasar por Huracán de Tres Arroyos y Banfield, llegó la oportunidad de defender la camiseta de Boca.

Su debut tuvo lugar en el verano del año 2005. En aquel entonces el rival había sido Racing ,en un partido que finalizó en empate (1-1). Por otro lado, su primer grito sagrado fue ante el clásico rival del equipo con el que le tocó debutar. Fue el 18 de enero de 2005, ante Independiente, en la victoria Xeneize por 2-0.

A pesar de tener un gran camino por recorrer en el club, al principio no fue nada fácil, debido a que no era titular y sólo ingresaba en dicha condición en escasos partidos. Debido a esto, su primer semestre en el club no fue del todo fructífero. Todo lo contrario ocurrió en el segundo semestre, allí Boca se coronó campeón del Torneo Apertura 2005, la Copa Sudamericana 2005 y la Recopa Sudamericana 2005. En aquellas competiciones la participación de Rodrigo Palacio fue determinante y sumamente esencial para el Xeneize.

Con la camiseta de Boca logró ser campeón en diferentes ocasiones. Sumado a las tres mencionadas anteriormente se encuentran; Torneo Clausura 2006, Recopa Sudamericana 2006, Copa Libertadores 2007, Torneo Apertura 2008 y Recopa Sudamericana 2008.

Goles de la Joya en Boca: