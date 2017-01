Doble o nada

Piatti es uno de los mejores jugadores de la MLS. ¿Podrá ser el nuevo 10 xeneize? Fuente: Olé

En Boca hay dos obsesiones. Sus nombres son Mariano Andújar e Ignacio Piatti. Son los dos jugadores que busca el club para reforzarse de cara al 2017 y, tras unas primeras negociaciones infructuosas, esta semana se van a realizar nuevas ofertas para ponerlos cuanto antes a disposición de Guillermo Barros Schelotto.

La situación del arquero sigue fría, tras las declaraciones de dirigentes de Estudiantes que lo tasaron en un elevado precio. Sin embargo, para el DT azul y oro es de trascendental importancia sumar un arquero, por la lesión de Guillermo Sara y la salida a mitad de año de Axel Werner. Hay que destacar que el pedido de un nuevo número 1 no es nuevo. Viene siendo un pedido a la dirigencia desde el mercado de pases invernal, donde sólo llegó el ex guardameta de Atlético de Rafaela y a préstamo. La nueva oferta enviada al club platense mejora la anterior no sólo en valor, si no también en forma de pago, por lo que hay optimismo en el club de La Ribera

En cuanto a quien vendría a ser el reemplazante de Carlos Tevez, el pase es aún más complicado. Ayer por la tarde, el presidente del club dueño de su pase, el Montreal Impact, dijo: "Las chances de que juegue con nosotros en 2017 son del 100%". Además, las negociaciones por la renovación de su contrato por dos años están avanzadas, y si se concretan, su pase estaría prácticamente descartado. Daniel Angelici y compañía van a intentar retrucar estos movimientos del club canadiense con una oferta que se dice duplica la anterior, por lo que rondaría los 6 millones de dólares. Una apuesta económica muy importante por un jugador de 31 años, que ya demostró que le sobra clase en sus pasos por San Lorenzo e Independiente, ni hablar en este momento en el club de la MLS donde es una de las figuras con Didier Drogba.

Todavía falta mucho para el cierre del mercado, pero los dirigentes se empiezan a impacientar. El sábado Boca va a jugar su primer amistoso del verano frente a Estuadiantes, con más ausencias que incorporaciones. ¿Llegarán nuevos nombres a las filas Xeneizes? La pelota ya no está en la cancha de Boca.