Jara se queda en Boca

Google Plus

Leo Jara (en la foto, con pechera naranja y brazos extendidos) seguirá vistiendo la camiseta azul y oro. Foto: Javier Photogamma.

Leonardo Jara, hoy sin lugar en Boca, parecía que tenía las maletas hechas para partir rumbo a México, donde lo esperaba el Xolos de Tijuana, quien había pactado con el conjunto de la Ribera llevarse al lateral/volante por una temporada. Pero, finalmente, todo se truncó y Jara se queda en el Xeneize.

Según medios de comunicación que siguen el día a día de Boca, el mediocampista habría dado marcha atrás luego de mantener una charla con el técnico Guillermo Barros Schelotto, quien le pidió personalmente que no se marchara, debido a que le sería de gran utilidad en caso de que sufra alguna baja por lesión en el semestre. Además, de que escasea en la posición de lateral derecho y tiene la virtud de pasar al ataque con frecuencia.

El Mellizo ya ha dejado en claro que luego de las partidas de Carlos Tevez a China, Adrián Cubas a Italia y de Marcelo Meli a Racing, no desea seguir desmantelando el plantel porque tiene el objetivo de salir campeón y no puede perder más jugadores de gran talla. Es por eso que además del ex Estudiantes de La Plata, Cristian Pavón, Gino Peruzzi, los colombianos Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Frank Fabra y el delantero Darío Benedetto han recibido ofertas, pero han sido rechazadas por expreso pedido del DT.

Por este semestre, Leonardo Jara, quien llegó al club como una apuesta de la dirigencia, seguirá ligado a la entidad boquense y a la espera de aprovechar una oportunidad para demostrar las condiciones que vieron los dirigentes a la hora de contratarlo. Hay Jara para rato en Boca.