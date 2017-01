Vivas, con chances de suceder a Raffo

Google Plus

El ex técnico de Banfield es el principal candidato para comandar las inferiores de Boca. Foto: Goal

En Boca lejos de conseguir refuerzos, se le sumó un nuevo dolor de cabeza. Jorge Coqui Raffo, renunció al cargo de Coordinador de Inferiores de Boca Juniors y ahora el Xeneize está en búsqueda de un profesional a la altura del club.

Entre tantos nombres, cobró mayor fuerza el de Claudio Vivas, quien fuera asistente técnico del Loco Marcelo Bielsa y hasta ahora es el Coordinador de las Inferiores de Independiente de Avellaneda. El ex técnico de Banfield, estaría muy interesado en ser el sucesor de Raffo y hasta incluso habría presentado un proyecto a Daniel Angelici, presidente del club de la Ribera.

Boca cuenta a favor con que el actual jefe de las juveniles del Rojo está en conflicto con la dirigencia y esto se debe a la mala relación de años que existe con el nuevo técnico, Ariel Holan, con lo cual estaría deseoso de cambiar de aires.

En las próximas horas, Boca hará un esfuerzo por traerse al ex integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Primeramente, tendrá que lidiar con los dirigentes del club de Avellaneda que no quieren saber nada con desprenderse de los servicios de Vivas, aunque la dirigencia xeneize es optimista que con un resarcimiento por cortar el vínculo antes de tiempo no habría problemas en que lo dejen partir.

El cargo que está vacante es de alto nivel en las instalaciones del club, ya que se encarga de traer y trabajar con los posibles jugadores que algún día pueden llegar a jugar en la Primera División.