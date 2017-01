Werner: "Quiero demostrar que puedo ser titular"

Werner no se achica y quiere ser el dueño del arco 'xeneize'. Foto: Getty Images.

La lesión de Guillermo Sara y la extensa recuperación que tendrá le trajeron un gran dolor de cabeza a Guillermo Barros Schelotto. A sabiendas de que es un torneo largo, rápidamente pidió un arquero como refuerzo; pero no cualquiera. Debía ser uno que venga, se ponga el buzo y salga a defender los tres palos azul y oro como si lo hubiese hecho toda su vida. Es por eso que la dirigencia salió en busca de porteros de renombre y con mucha trayectoria como Mariano Andújar (hoy totalmente caída la posibilidad de su llegada), Sergio Romero (por quién esperan una respuesta) o Franco Armani (aún con chances). Sin embargo, mientras el técnico aguarda por la llegada de un guardametas, hay uno joven y con un gran futuro, que llegó para ser suplente y terminó demostrando sus condiciones: Axel Werner.

El jugador surgido de Atlético Rafaela y cuyo pase pertenece al Atlético Madrid (está a préstamo hasta junio) debutó en la última edición del Superclásico por el torneo local, en el que Boca resultó ser el vencedor por 4-2. El arquero de 20 años tuvo una soberbia actuación en una "pavada" de debut. Hoy, mientras la dirigencia xeneize busca y busca un arquero, él se siente más confiado que nunca y quiere demostrarle al DT que puede ser el dueño del arco azul y oro.

"Pienso que puedo hacerlo. Quiero demostrarle a Guillermo que puedo ser el titular", afirmó Werner en diálogo con Fox Sports. Claramente, y pese a saber las presiones que puede sufrir por ser el '1' xeneize, el santafecino no se achica y le hace frente a todo eso. "El arco de Boca es una responsabilidad enorme. En Rafaela las críticas son leves. Acá llegás y tenés que rendir", confesó. Sin embargo, volvió a sacar pecho y a demostrar sus ganas de ser titular: "Pienso que me puedo hacer cargo. Tengo que ganarme la continuidad".

Por otra parte, el ex Rafaela no se vuelve loco con la posibilidad de que llegue un refuerzo en su puesto y sigue trabajando para ganarse un lugar entre los once de Barros Schelotto. "Trato de no mirar ni leer. Sólo me dedico a entrenar. Con el paso del tiempo me voy sintiendo cómodo acá, con seguridad", manifestó el santafecino.

Para finalizar, Werner aseguró que el grupo le facilitó "la adaptación" al club y concluyó con unas palabras para Carlos Tevez, quien hoy llegó a China y fue recibido por una multitud: "A Tevez le deseo lo mejor".