Centurión: "Es una linda presión"

Gran partido del 10 Xeneize. Foto: Infobae

Boca comienza la puesta a punto para llegar de la mejor manera a la reanudación del campeonato. Por este motivo, el Mellizo paró un equipo con mayoría de titulares en lo que fue victoria para el Xeneize por 2-0 frente a Estudiantes. Los goles fueron de Diarte en contra y un soberbio cabezazo de Walter Bou tras un centro de Nazareno Solís.

Uno de los jugadores que desempeñó un gran partido pero que, al mismo tiempo, tuvo una particularidad a destacar fue Ricardo Centurión. El ex Racing se hizo cargo de la camiseta número 10 y la rompió. Pudo notarse participativo en cada jugada, incluso inició aquella que concluyó en el primer gol de Boca.

"Desde el primer momento que me tocó llegar a Boca me puso muy feliz, vestir este número es lindo, pero no pasa nada", confesó Ricky al finalizar el partido. Y agregó: "Lo decidimos junto al cuerpo técnico. Llegué al vestuario y tenía la camiseta en mi lugar, fue una gran sorpresa".

Por otra parte, en relación al partido de verano, confirmó que demostraron ser un buen equipo caracterizado por intentar jugar bien al fútbol. Además, ante la partida del ídolo Xeneize, dijo: "Carlos fue una pieza fundamental acá en Boca, seguramente lo vamos a extrañar, pero tenemos que seguir y seguir haciendo lo que nosotros sabemos". Y añadió: "De la base que formamos el primer semestre, ahora queda la otra mitad. Vamos bien por este camino”.

Otro de los que tuvo un buen partido, aunque no fue exigido en demasiadas ocasiones fue Axel Werner. Con correctas intervenciones supo mantener el cero en su arco y, poco a poco, logra afianzarse en su puesto. Ante la posibilidad de traer un nuevo arquero para pelear la titularidad manifestó: "Yo siento una alegría enorme. El que venga va a pelear el puesto porque ataja uno solo". Y añadió: "Yo seguiré haciendo mi trabajo. Cualquier jugador viene con ganas de jugar, a mí ahora se me está dando".

Por último, en relación a los últimos partidos que le tocó disputar, alegó: "Son partidos que te van sumando confianza, que te permiten soltarte. Estoy tranquilo, principalmente, porque me toca jugar, que era lo que buscaba".