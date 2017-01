Pérez: "Estamos fastidiosos por el cansancio"

Derrota veraniega. Foto: Olé

Boca comenzó en un buen nivel desde el arranque del partido, generando oportunidades para convertir y siendo superior a su rival. Pero a raíz de la falta de efectividad en el último pase y a la hora de definir, no pudo quebrar el arco de Batalla. De esta manera, el segundo tiempo inició de manera diferente y el conjunto de Guillermo fue superado en todas las líneas por River. Aprovechando un mejor complemento, el equipo de Gallardo se impuso por 2-0 con goles de Sebastián Driussi, de penal, y Arturo Mina.

Una vez finalizado el encuentro, Pablo Pérez, confesó: "Estamos terminando una pretemporada y estamos fastidiosos por el cansancio". Al mismo tiempo alegó que "el primer tiempo fue parejo, creo que hicimos cosas interesantes, pero en el segundo tiempo ellos hicieron mejor las cosas", Finalmente reconoció: "Nos ganaron bien".

Por último, analizando lo que dejó la derrota en el clásico, manifestó: "Nos metieron el gol de penal y cuando intentamos ir a buscar el empate llegó el segundo de ellos de pelota parada".

Un jugador que tuvo un aceptable rendimiento, pese a la derrota, fue Ricardo Centurión. En reiteradas ocasiones se mostró predispuesto a recuperar la pelota y al momento de atacar fue uno de los más peligrosos. "Para Boca no modifica nada. Es un Súper pero nosotros tenemos que llegar bien al 12", expresó el ex Racing una vez finalizado el encuentro.

A su vez, destacó que "fue un clásico normal, se juega mucho a pesar de que es un amistoso". Una de las particularidades que tuvo el partido, reinado por el roce y las patadas, fue justamente un enfrentamiento entre ambos conjuntos por una irresponsabilidad de Juan Manuel Insaurralde, lo que desembocó en una serie de manotazos y empujones por parte de los jugadores. Como saldo de esta secuencia hubo 3 expulsados. Darío Benedetto e Insaurralde por el lado de Boca y Sebastián Driussi de River.

"Las expulsiones puede ser que estuvieran bien. No entendí la del Pipa (Benedetto) porque fue un tumulto y todos nos empujamos", confesó Centurión. Por último, en cuanto a la derrota, analizó: "No creo que River haya sido superior, hizo los goles y se llevó la victoria". Y concluyó: "No nos dejaron jugar, nos presionaron en la mitad de la cancha y no encontramos ese pase final".