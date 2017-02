Rossi: "Uno sueña todos los días con esta posibilidad"

Google Plus

Rossi ya se realizó la revisión médica y espera la firma de los papeles entre los clubes. Foto: Nuevo Diario.

La derrota del último sábado a manos de River dejó sumamente preocupado a Guillermo Barros Schelotto y a la dirigencia, que rápidamente logró abrochar dos refuerzos de cara a una nueva temporada. Uno es Junior Benítez, quien llega a préstamo por 18 meses con opción de compra, y el otro Agustín Rossi, a quien Boca le comprará el 100% del pase.

El ex Estudiantes llega para reemplazar a Guillermo Sara, quien sufrió una lesión en el hombro y todavía tiene algunos meses de recuperación. Aunque Axel Werner tuvo un gran desempeño bajo los tres palos y tanto el cuerpo técnico como los hinchas lo respaldan, Guillermo vio la necesidad de traer un arquero que pelee el puesto con él o que se ponga el buzo y reemplace al portero titular. Caídas las opciones de Mariano Andújar, Sergio Romero y Leandro Armani, la opción de Rossi tomó fuerza y, luego del traspié en el Superclásico, los dirigentes decidieron avanzar con fuerza por los refuerzos que pidió el DT. Tal es así que, por el arquero de 21 años logró ponerse de acuerdo con todas las partes: Estudiantes y Chacarita (dueños de su pase) y Defensa y Justicia (pidió un resarcimiento económico por la rescisión del contrato antes de tiempo), y de esa forma adquirir el 100% del pase.

Luego de realizar la revisión médica, Rossi enfrentó a las cámaras que lo esperaban y se mostró muy ilusionado con su llegada al conjunto de la Ribera: "Uno siempre piensa en positivo, en el día a día. Ésta es una gran oportunidad y hay que aprovecharla al máximo".

Sobre lo que será la pelea por los tres palos con Axel Werner, el ex Pincha manifestó: "Somos dos chicos con poca edad, pero la experiencia se nos va dando a partir de los días. Va a ser una competencia sana, para sumar entre los dos y los dos nos vamos a preparar para defender el arco de Boca".

"Uno sueña todos los días con una posibilidad así y hoy se está dando. La verdad que estoy muy contento", expresó Rossi, quien todavía está a la espera de la firma de los papeles para convertirse oficialmente en refuerzo de Boca.

"Del plantel todavía no pude hablar con nadie. Compartí plantel en Estudiantes con Leo Jara, con Cristian Pavón en la Selección, pero todavía no tuve la posibilidad de hablar con ninguno", afirmó el portero y añadió sobre su llegada a Boca: "Ya está la revisación. No sé como será el tema de la firma y demás, pero tengo entendido que faltaba el tema de los papeles entre los clubes. Después calculo que se firmarán y se cerrará todo".

"Uno tiene el día a día para cumplir su rol. Uno es arquero, tiene que defender el arco y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera cuando me toca", expresó ilusionado Rossi y agregó: "Todos los arcos creo que son iguales, pero sí es otra responsabilidad. Un club grande como Boca tiene sus responsabilidades, hay que tomar ciertos riesgos, pero también con responsabilidad para que no sobrepase la confianza"

Para finalizar, el arquero de 21 años se refirió a la supuesta denuncia que le realizó su ex novia y que salió a la luz luego de concretar su arribo al Xeneize. "Denuncia en contra mía no hay ninguna. Es un tema que pasó, que ya está terminado. Ahora hay que pensar en el ahora y en el futuro", explicó Rossi.

Según el Twitter oficial de Defensa y Justicia, el guardametas ya se despidió de sus compañeros y la propia institución de Varela le deseó "éxitos en esta nueva etapa de su carrera". El surgido de Chacarita dejó una buena impresión en el Halcón, equipo en el que se ganó la titularidad a fuerza de buenas actuaciones y concluyó con 10 partidos jugados, 9 goles recibidos y en 5 oportunidades mantuvo la valla en cero.