Córdoba:"A Werner le digo que esté tranquilo"

El colombiano dialogó con un medio televisivo dando su punto de vista de los arqueros de Boca. Foto: Diario Publicable

Si hablamos de Oscar Córdoba estamos haciendo referencia a uno de los grandes arqueros que defendieron los colores azul y oro de Boca Juniors y que marcó un antes y un después. El colombiano en diálogo con el programa 90 minutos de Fox Sports conversó de diversos temas.

Primeramente mencionó que es una responsabilidad enorme darle un arco de mucho peso como el de Boca a un joven: “Es un riesgo poner arqueros juveniles en Boca, si no le armas una buena defensa van a estar expuestos". Prosiguió diciendo que es clave una buena defensa (algo que en los últimos cotejos falló mucho):” Si no le pones una buena defensa lo sacrificarás al arquero juvenil. Si comete un error le costará mucho".

También bancó a los arqueros surgidos en Atlético Rafaela, Guillermo Sara, quien sufrió la luxación de su hombro, y Axel Werner, quien tiene la responsabilidad enorme de defender los tres palos de Boca. Primero habló del ex Betis: "Para mí, Sara era un arquero que le podía dar tranquilidad porque conocía a Boca" y luego con el pibe cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid: "A Axel Werner le digo que esté tranquilo. Críticas van a llover. Tiene que entender que no es Orión, Sara, ni el Pato".

También se encargó de criticar a dirigentes y empleados pasados y actuales del club: "En Boca di mi opinión pero nunca fueron por ellos. De que me sirve si no me tienen en cuenta". Dio un ejemplo claro con Alexander Mejía y Edwin Cardona: "Recomendé a Alex Mejía y Cardona pero los que están a cargo en Boca nunca pusieron sus ojos en ellos". También se acordó de Mauricio Macri a quien años atrás le dijo: "En su momento le dije a Macri que Wilfredo Caballero iba a ser el arquero de Boca y la Selección. Lo vendieron".

Fue duro con la coordinación de las inferiores a quienes les mandó un mensaje claro: "Boca se está equivocando en la formación de sus arqueros, comienza a los 12 años".

Por último, dejó en claro que el “arquero de Boca tiene que tener coraje” y su postulado para cubrir el arco es Franco Armani, actual guardameta de Atlético Nacional.