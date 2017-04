Benedetto: "Ni loco veo a River"

El delantero comienza a devolver con goles el apoyo recibido. Foto: Web

El ex América llegó a Boca Juniors, el club de sus amores, con el principal objetivo de consagrarse con la camiseta azul y oro. Motivo por el cual, rechazó ofertas millonarias para irse en el último mercado de pases.

Habrá Benedetto, al menos, hasta junio. Luego de dicha fecha volverá a analizar su futuro. En la actualidad se lo sitúa entre los titulares del equipo de Guillermo Barros Schelotto, técnico que apoyó en todo momento al delantero cuando comenzaron a cuestionar su rendimiento.

Por otra parte, en diálogo con Fox Sports Radio, Darío Benedetto confesó: "Ni loco veo a River". Al mismo tiempo agregó que tenía otras cosas que hacer. "No me interesa", disparó.

La realidad es que la competencia por ser el 9 titular del equipo del Mellizo es una lucha constante. Por un lado se encuentra Walter Bou, de excelente presente, convirtiendo una gran cantidad de goles y siendo fundamental en el cumplimiento de su función. A su vez, Darío Benedetto, también contribuyó con goles y desempeños destacables. Considerado como un jugador más completo y experimentado, Guillermo apoyó al delantero, pese a las críticas recibidas, ubicándolo dentro del once titular y respetando el lugar que, anteriormente, supo ganarse.

"Con Bou tenemos una competencia muy sana", confesó Pipa. Y, al mismo tiempo, remarcó: "No me gusta que me carguen cuando me erro un gol. Yo tampoco molesto a nadie".

Con sus 11 anotaciones, el atacante se sitúa como el goleador de Boca. Gran parte de dicha situación, pertenece al apoyo incondicional de Guillermo, como fue mencionado en líneas anteriores. "El tipo de juego que tenemos es el que más me conviene", destacó el atacante de 26 años.

Darío Benedetto, Walter Bou y ahora, por primera vez realizando la concentración con la Primera, aparece el "Chelo" Torres. Otro delantero que supo destacarse en la Reserva del club como también en el Sudamericano. Si la decisión de elegir al 9 titular ya era complicada, con la incorporación del joven delantero, el desafío será aún mayor y cada uno deberá esforzarse al máximo para poder conseguir la titularidad.