Barros Schelotto: "Tomamos malas decisiones"

El 'Mellizo' se fue conforme con el juego del equipo | Foto: La Nación

Boca Juniors perdió en su fortaleza. Desde la primera fecha que el Xeneize no perdía en este campeonato y ayer por la noche, volvió a suceder. Esta vez fue ante Talleres de Córdoba y además dejó escapar la chance de estirar la diferencia ante sus escoltas en la tabla de posiciones.

Luego del partido, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y declaró: “Hubo malas decisiones en algunas jugadas particulares. Me voy preocupado con el resultado, pero no con el juego de equipo. Fuimos superiores al rival y generamos más situaciones de riesgo. Talleres en los noventa minutos tuvo cuatro tiros al arco, en cambio nosotros tuvimos seis o siete situaciones claras aparte del gol. Hubo un momento que Talleres dominó pero insisto en que nosotros lo perdimos por errores nuestros”.

Continuando con el análisis de lo realizado, confesó: "Me voy preocupado por el resultado, el rendimiento del equipo me deja conforme a pesar que perdimos por dos errores. Tengo bronca por no haber ganado. No aprovechamos una gran oportunidad que teníamos de estirar diferencias en la punta pero lo bueno es que seguimos punteros. Esto también nos hace dar cuenta de que fútbol argentino es muy parejo”.

Uno de los puntos claves en el partido fue una mano en el área de Juan Cruz Komar, a lo que el árbitro Ariel Penel no cobró penal. Con respecto a lo sucedido, el mellizo opinó: “La verdad es que estaba lejos de la jugada pero no tengo nada que decir del árbitro porque a veces se equivocan a favor y otras, en contra. Son humanos y se equivocan. Igual hace 9 meses que no nos cobran un penal, ya van a venir todos en cadena”.

Finalmente, el dt xeneize se refirió a la posibilidad de jugar el domingo ante San Martín de San Juan en fecha FIFA. “Sería bueno jugar el próximo fin de semana, pero no queremos dar ventajas. Tenemos que saber qué jugadores nos citarán a las distintas selecciones. No es una decisión mía o de Boca, sino que la AFA fue la que permitió que cada equipo elija si juega o no”, cerró.